El Peñíscola da bajas en el cuerpo técnico

FÚTBOL SALA 3 El Peñíscola RehabMedic no solo tendrá cambios de jugadores de cara al próximo ejercicio en la máxima categoría del fútbol sala español. El club de la Ciudad en el Mar ha decidido no renovar a varios componentes que formaron parte del cuerpo técnico durante esta última temporada. Así, la directiva ya ha dado a conocer que el preparador físico, José Chover; el preparador de porteros, Fanchi Gallardo, y el fisioterapeuta, Ferrán Donoso, no continuarán en el equipo al no ser renovados, puesto que su contrato finaliza el próximo 30 de junio. eloy cerdá