El Peñíscola FS incorpora a Tití por dos temporadas

Azzeddine Koukouss, deportivamente conocido como ‘Tití’ es nuevo jugador del Peñíscola FS de cara a la próxima temporada. El jugador hispano-marroquí llega procedente del Bisontes Castellón, club donde ha militado en las últimas campañas.

Tití destaca por ser un ala izquierdo con rapidez y mucha habilidad con la pelota en sus pies. Esta temporada ha jugado en todos los partidos del Bisontes siendo una pieza clave para el equipo de Manolín. Ha marcado 9 goles en liga y también encontró portería en el derbi provincial de Copa del Rey que los de la capital de la plana y los del Baix Maestrat disputaron a mediados de octubre con victoria 2-4 para los peñiscolanos.

El jugador venía gustando mucho a la dirección deportiva del Peñíscola y han llegado a un acuerdo para los dos próximos años con opción a un tercero. A sus 26 años, Tití dará el salto a la máxima categoría del fútbol sala nacional de la mano del otro equipo provincial puntero.

En sus primeras declaraciones para el club Tití ha expresado que jugar en primera «es una oportunidad que no se da todos los días y cuando me ofrecieron la posibilidad no dudé ni un momento».

El nuevo proyecto del Peñíscola dirigido por Juanlu Alonso va cogiendo forma tras los anuncios de Xavi Cols y Tití. Se esperan aún más llegadas en el club de la Ciudad del Papa Luna.