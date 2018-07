De pensar en la retirada a campeón de España

Su nombre suena con más fuerza que nunca, ha ido convocado por primera vez con la selección absoluta y ha sido reconocido en todo el país como el rey del salto de altura: se colgó la medalla de oro en el Nacional que se disputó el pasado domingo en Getafe con su mejor marca personal en un salto de 2,18 metros.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil hasta el éxito para el atleta de Benicarló y del Playas de Castellón Alexis Sastre, quien hace apenas un año se planteó seriamente dejar la competición profesional. «Estaba moralmente hundido, los resultados obtenidos no reflejaban el trabajo que había detrás y llegó un momento que estuve a punto de dejarlo», comenta a Mediterráneo.

Por suerte para él y para el deporte provincial, esa situación no llegó a producirse y continuó adelante con su carrera. Hoy, es campeón de España y se alegra enormemente de haber permanecido en el máximo nivel. «Lo vivido en el Nacional no se me olvidará jamás, poder celebrar con mi familia, que se desplazó hasta Getafe para apoyarme, una medalla de oro es un recuerdo inolvidable», relata el benicarlando.

No en vano, es su primer título a nivel estatal y no llegaba a la cita como favorito. «Había trabajado mucho y tenía esperanzas, pero mi objetivo era luchar por entrar entre los tres primeros. Mientras la jornada se iba desarrollando veía que surgían opciones de incluso ganar y cuando llegué al desempate me dejé la vida por el salto decisivo, que por suerte salió bien y logré un sueño», explica un melancólico Sastre narrando su actuación.

Próximos objetivos

Sastre, que no logró por siete centímetros la mínima para el Europeo que arranca el 6 de agosto en Berlín, afronta un tiempo de desconexión antes de los compromisos venideros. A medio plazo, piensa en la Copa de Europa de Naciones del año que viene y como meta ambiciosa a largo plazo quiere «pelear por una plaza en los JJOO de Tokio del 2020».