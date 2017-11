Perú hace historia 36 años después

La selección de Perú se clasificó para el Mundial de Rusia 2018, tras 36 años desde su última participación mundialista, al vencer por 2-0 a Nueva Zelanda con goles del delantero Jefferson Farfán y el defensa Christian Ramos, en el partido de vuelta de la repesca intercontinental.

A los peruanos solo les valía ganar tras haber empatado sin goles en el partido de ida jugado el pasado sábado en Wellington, pues un empate con goles daba la clasificación a los 'All Whites'. Sin los nervios que lo convirtieron en un equipo timorato en el partido jugado en Wellington, Perú recuperó sobre el césped del Estadio Nacional de Lima la ambición y el desparpajo de las grandes ocasiones.

Clara superioridad

Desde el primer minuto Perú demostró con claridad la superioridad que se le esperaba sobre Nueva Zelanda, y lo hizo gracias a una propuesta ofensiva con dos delanteros y los laterales lanzados al ataque. Pronto comenzó a dar resultados, cuando el lateral derecho Luis Advíncula, en una cabalgada hasta la frontal del área, ejecutó en el minuto 3 un disparo con su zurda que se estrelló en la cruceta de la portería.

Los peruanos habían aprendido de los errores cometidos en el primer encuentro de la eliminatoria y esta vez no cesaron en atacar a los 'All Whites' y ensanchar la zona de juego. Sin embargo, en una de las pocas ocasiones que los 'All Whites' dejaron descuidada su zaga, Perú los sorprendió al contraataque con una gran carrera del centrocampista Christian Cueva, que se internó en el área y le dejó el balón en bandeja a Jefferson Farfán para que fusilara a placer al portero rival y marcara el primer gol.

La 'Foquita'

La 'Foquita' hizo el gol que todo el país esperaba y se lo dedicó a su amigo de la infancia, Paolo Guerrero, capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, gran ausente en esta repesca por una suspensión impuesta por la FIFA mientras se le investiga un posible dopaje.

Tras haber conseguido lo más difícil, que era abrir el marcador y forzar a Nueva Zelanda a abandonar la trinchera que había formado con sus cinco defensas, el mismo Farfán estuvo a punto de marcar el segundo gol de Perú al final de la primera parte, pero el portero neozelandés le birló el balón en el último instante.

Para el segundo tiempo entró en la cancha el goleador de Nueva Zelanda, Chris Wood, que al igual en la ida había comenzado el partido en el banquillo por unos problemas físicos, pero apenas pudo entrar en juego.

El tanto de la tranquilidad

Los peruanos se mantuvieron firmes a pesar de la presencia de Wood y consiguieron el gol de la tranquilidad con un remate de Ramos en el minuto 65 al saque de un córner que Farfán peinó con su cabeza antes de que cayera en los pies del defensor.

Con una ventaja de dos goles más que solvente, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, recompuso su equipo al esquema habitual, con un solo delantero, y el combinado peruano supo ralentizar el juego y dejar que los minutos pasaran, sin que Nueva Zelanda creara ocasiones de gol, para saborear una clasificación histórica.