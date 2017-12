Piqué se estrena como periodista entrevistando a Neymar

Gerard Piqué se ha estrenado como periodista para 'The Players' Tribune'. Meses después del mítico "Se queda" que anunció en sus redes cuando el astro brasileño se debatía entre el Barça y el PSG, el central ha protagonizado una charla distendida con su excompañero, que remarca los duros momentos que pasó en el Mundial del 2014, cuando una fuerte entrada del colombiano Zúñiga le dejó fuera de combate.

"El amigo del 'se queda'"

La entrevista comienza con ambos bromeando sobre la foto del pasado verano. "Hola, aquí estamos, Gerard Piqué para 'The Players' Tribune' entrevistando a mi gran amigo 'Ney'. El amigo del "se queda", comenta el defensa, que prefiere no profundizar en la marcha del delantero a Francia.

La charla se centra en los Mundiales, con la cita de Rusia en el horizonte. Ambos refrescan sus recuerdos de ediciones pasadas. Piqué rememora el codazo de Tassotti a Luis Enrique 1ue llenó de sangre la nariz de su exentrenador en 1994 mientras Neymar se detiene en los goles de Romário y Ronaldo.

"Solo lloraba"

Neymar no olvida el dolor que vivió en el Mundial celebrado en su país en el 2014. "Esa lesión ha sido mi peor momento. Esa semana solo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia...", dice el delantero, que no pudo medirse luego con Alemania en una semifinal trágica para la 'canarinha' (7-1).

"No conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada. Me dijeron 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'" (Neymar)

Según el exazulgrana, esa acción estuvo cerca de terminar con su carrera futbolística. "No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que había en el estadio. Me dijeron 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'".

Cinco favoritos en Rusia

Respecto a la cita de Rusia, Neymar ve cinco candidatos al título. "Creo que no solo Brasil es favorito. Somos Brasil, España, Argentina, Francia y Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las mejores", afirmá el exdelantero del Barça. Piqué le replica que, para él, Brasil está un poco por encima del resto. "Creo que nosotros, Alemania, Argentina y Francia estamos todos a un nivel bastante igual, y vosotros estáis un poquito mejor... Arriba tenéis mucha pólvora".

Piqué le propone un trato a Neymar, que el brasileño no acepta. "Bueno, para terminar, ¿tú firmas ahora una final España-Brasil, 3-3 con 'hattrick' tuyo, y gana en los penaltis España?”, le pregunta el defensa. "No, no, no…¡Quiero ganar!", responde el brasileño, que contraataca con una propuesta similar y ambos acaban entre risas.