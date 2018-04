La polémica del decisivo penalti ante la Juventus colea en Madrid

Si el Madrid ya era favorito para ganar su tercera Champions consecutiva después de que el Barça se despeñara ante el Roma y antes de recibir a la Juventus en el Bernabéu, ahora lo es mucho más tras la polémica manera de apear al campeón italiano. El penalti de Benatia a Lucas Vázquez será recordado y algunos lo considerarán como una mancha en la trayectoria del equipo blanco en la busca de la consecución del título con el que puede salvar la temporada, si es que supera la barrera de las semifinales.

Algo que pocos dudan a estas alturas después de la decisión del árbitro inglés Michael Oliver. Aunque sea el Bayern, el rival que daba como seguro Florentino antes de que se organizara la mundial en el Bernabéu, en otro minuto 93 glorioso para el equipo blanco y fatídico para la Juve.

NI CON EL VAR // Ni los árbitros se ponen de acuerdo sobre si Oliver acertó o no y es probable que, si el VAR hubiese estado vigente, todavía a estas horas sus responsables estarían rebobinando y dándole vueltas a la jugada, sin atreverse a tomar una decisión. «No hay contacto suficiente para decretar la pena máxima, Benatia llega incluso a tocar el balón», dijo el excolegiado Andújar Oliver. Coincidía con él Iturralde González, que defendió que se trató de una decisión equivocada. «El derribo de Benatia sobre Lucas Vázquez no es suficiente. No debería haber señalado penalti», aseguró el exárbitro vasco, que admitió que entre los colegas con los que había intercambiado opiniones la cosa estaba al 50%.

Entre esa mitad del bando contrario está el también excolegiado Martín Navarrete, sin dejar de reseñar los riesgos que el árbitro inglés corrió en una decisión tan trascendente. «La jugada es muy complicada. Creo que la mayor envergadura del jugador de la Juve sobre el jugador del Madrid es lo que determina la decisión. Me pareció una acción punible. Benatia sabía el riesgo que corría para disputar el balón desde su posición y la asumió», declaró.