«Por solo 58 euros al mes cualquiera puede disfrutar del Costa de Azahar»

En unos días se cumplirá medio año desde que accedió a la presidencia del Club de Golf Costa de Azahar —su candidatura obtuvo 302 votos por los 120 de la otra—, por lo que ha superado ya los 100 días que se le suelen conceder a aquellos que llegan a un cargo para calibrar cómo están asimilando su nueva posición. Y en el caso de Amancio Sánchez Zorrilla (Jaén, 14 de agosto del 1957) se puede decir que está cumpliendo con todo lo que se había propuesto y está llevando a cabo todo aquello que estableció en su programa electoral. El mandatario analiza para Mediterráneo su nueva situación y otros aspectos de su trayectoria.

--Nació en Jaén, pero lleva en Castellón desde hace casi 40 años, ¿por qué ha desarrollado aquí toda su carrera?

-Primero me fui a Barcelona, al Club de Golf Terramar, para hacerme caddie y también conseguí ser profesional, pero cuando acabé la mili me ofrecieron venirme a Castellón y no me lo pensé, ya que éramos varios jugadores y en Sitges había poco trabajo.

--Y ¿cómo fueron los inicios en el Club de Golf Costa de Azahar?

-Comencé a trabajar en septiembre del 1980 y el número de socios era muy bajo, unos 60 ó 70, ya que habían abierto el Club de Campo del Mediterráneo en el 1978 y muchos se marcharon. Desde el principio empecé en la escuela, con los niños, y de la docena que tuve al principio en el 2008 llegamos a tener unos 170 alumnos los fines de semana.

--Pero su trabajo en la escuela se mantiene en la actualidad y además con mucho éxito, porque siguen acudiendo muchos jugadores a los nacionales y también logrando títulos.

-Efectivamente, sigo con los pequeños, que es una faceta que me gusta mucho y es mi fuente de ingresos, porque soy un profesional del golf, Y estoy muy contento porque ha funcionado muy bien. Hemos tenido muchos niños campeones de España en categorías inferiores y también hemos conquistado el Interclubs varias veces. De estos, unos 15 han pasado al profesionalismo y algunos están trabajando ahora aquí conmigo en el club.

--También destaca el Club de Golf Costa de Azahar por ser uno, o mejor dicho, el más económico de España.

-Es otro motivo para estar contentos, porque podemos ofrecerlo a mucha gente por un precio económico y similar al que se puede pagar en un gimnasio.

--¿Cuánto paga un socio?

-En la actualidad 58 euros al mes y los que se dan de alta, el primer mes, deben abonar lo que se denomina cuota de equivalencia, que se paga solo una vez y son 150 euros a fondo perdido.

--Y ¿qué cantidad de socios tiene en la actualidad el club? ¿Es el que más tiene de la Comunitat?

-Estamos por los 650, pero no somos el más numeroso, ya que el Escorpión de València tiene unos 2.000. Pero si que somos el que más federados tiene de todos los campos de la provincia.

--Esto demuestra que aunque el golf está considerado un deporte elitista, el club que preside lo ha acercado al pueblo.

-Es una ventaja que tenemos, pues otros clubs, durante la crisis han pasado una mala situación y nosotros, al ser un club económico y que se paga una cuota moderada, hemos sobrevivido y hemos podido seguir adelante.

--Las instalaciones en las que se encuentra el club son una concesión del Ayuntamiento.

-Sí, por 99 años, contando a partir del 1960, que es cuando se creó el club. Nosotros nos hacemos cargo de todo el mantenimiento del campo y de las instalaciones a cambio de los terrenos que nos concede el Ayuntamiento.

--Pero el Club de Golf Costa de Azahar no es solo golf y se ha abierto a otros deportes como el tenis y el pádel.

-Tenemos cuatro pistas de tenis y tres de pádel, que ahora las gestiona Tenis Drive Academy. Son ellos quienes desarrollan todas las escuelas en estos deportes.

--Centrándonos en su nuevo cargo, después de más de 37 años como entrenador, el club un poco lo conoce.

-He tenido seis o siete presidentes y la verdad es que me ofrecieron presentarme. A mí nunca se me había ocurrido, lo que pasa es que querían aumentar las cuotas y pienso que no era asequible para los socios. Nosotros nos presentamos pensando en mantenerlas, solo incrementando el IPC y por eso nos eligieron.

--¿Quién le ofreció ser el candidato a la presidencia?

-Un grupo de socios, encabezado por Javier Iglesias, que es el actual tesorero. Me dijo «vamos a intentar llevar este proyecto y queremos que seas tu el presidente, si no, no podemos ganar». Me lo pensé un mes y dije «vamos a intentarlo». Así fue todo.

--¿Cómo se lleva pasar de director deportivo a presidente?

-Soy un profesional del golf, que ahora por circunstancias ocupa el puesto de presidente. Siempre he estado trabajando en el club y lo sigo haciendo, aunque ahora tengo más trabajo que antes, porque hay más obligaciones y reuniones, que antes no tenía, pero lo vamos llevando bien. Por el club lo que haga falta.

--Tengo entendido que ha firmado un acta ante notario después de ser elegido presidente.

-No me gustan los malentenidos y he firmado un acta notarial en la que puse que no me iba a subir el sueldo durante mi mandato de presidente.

--¿Se imaginaba hace casi 38 años, cuando llegó al club, que sería presidente?

-Sinceramente, ni se me pasaba por la cabeza. Es más, hace un año tampoco lo pensaba.

--Y, ¿el trato con la gente le ha cambiado?

-Soy el mismo y lo seguiré siendo; soy Amancio y trato a la gente igual que antes y no hay ningún problema.

--¿Qué se plantea en los próximos cuatro años? ¿Qué objetivos tiene su junta?

-La seguridad con las vallas, las redes... es un campo muy pequeño y muchas bolas van de un lado a otro; mejorar el riego cada año lo que se pueda según el presupuesto y los greenes ir mejorándolos poco a poco.

--Y entre las metas y objetivos, me imagino que estará ampliar el número de socios, seguir con la espiral de crecimiento del club y convertirlo en uno de los emblemas de la provincia.

-Lo que queremos es que haya más socios y que practique el golf cada vez más gente. Pienso que es un terreno desaprovechado por la gente de Castellón y que deberían venir más prejubilados, niños... Si tuviéramos más ayudas de las instituciones, por ejemplo en los cursillos del fin de semana de prejubilados y del imserso, captaríamos más socios.

--Pero supongo que no solo se potenciará el golf, sino que también el tenis y el pádel. Además, ¿en un futuro se plantean alguna cosa más?

-No tenemos mucho espacio para aumentar, pero el tenis y el pádel es necesario porque hay gente que viene a practicar estos deportes y luego prueba el golf. Y los que son habituales en el golf, también prueban el pádel.

--En la política del club existe desde siempre llevar el golf a la base de la sociedad, lo que ha permitido que haya una buena cantera de campeones y de grandes profesionales.

-Hemos tenido la suerte de, al ser económicamente un club con unos precios asequibles, contar con muchos jugadores. Hemos llegado a llevar 15 niños al Campeonato de España, el segundo con más representación. Y esto nos da moral para seguir trabajando y promocionar el golf. Tenemos muy buenos jugadores y de los pequeños, algunos apuntan muy alto.

--¿Tiene alguna idea para llevar el golf a gente fuera de España, aprovechando el inmejorable clima de la zona?

-Tenemos un poco de limitación al ser un campo de nueve hoyos, ya que las empresas de touroperadores que se dedican a gente de fuera prefieren los de 18 hoyos. Ahora vienen bastantes extranjeros que viven en Benicàssim y se están haciendo socios. Les cuesta la vida más barata y están viniendo a dar clase.

--Uno de los temas que se deben solucionar son los problemas con los ‘runners’.

-Es algo que viene de muchos años. Hemos hablado muchas veces y seguiremos haciéndolo, pero si van por los sitios marcados no hay ningún peligro.

--¿Qué le diría a quines les gusta el tenis, el golf y el pádel?

-Animarles a que vengan a jugar, puesto que es un club familiar y agradable. Y pueden practicar tenis, golf y pádel, y además a muy buen precio.

--Tiene fama de ser uno de los mejores entrenadores de la provincia, ahora ¿aspira a ser uno de los mejores presidentes?

-No lo sé. Yo siempre he trabajado con la máxima ilusión. Agredezco a quien lo dice, pero soy un trabajador del golf.