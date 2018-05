La preferencia de Roger para una cesión: "Me encantaría volver a Racing"

El delantero colombiano Roger Martínez es uno de los futbolistas con los que cuenta Javier Calleja para iniciar el próximo 9 de julio la pretemporada del primer equipo amarillo, pero más allá de ahí, el futuro más inmediato del internacional cafetero —fuera de los planes de Pékerman para el Mundial— es toda una incógnita.

El futbolista, que no ha tenido el protagonismo esperado en el Submarino desde su llegada, en enero, procedente del Jiangsu Suning chino, quiere tener más regularidad y oportunidades en el próximo ejercicio, según ha confesado en el diario argentino Olé, en el que no esconde su predilección por regresar al Racing de Avellaneda, club que abandonó en el 2016 para irse a la Superliga china, en el caso de que Javier Calleja estimara que no tiene hueco en la próxima plantilla del Villarreal. «Me encantaría volver a Racing. Necesito continuidad y sería una hermosa oportunidad poder jugar de nuevo en Racing», ha apuntado el delantero, que se siente unido al equipo que le lanzó a la fama en su paso por la Primera División argentina.

«Que el club me quiera me entusiasma mucho, pero no depende de mí. Habrá que ver qué quiere hacer el Villarreal», añade el colombiano, que es consciente de que la decisión, en última instancia, es del club amarillo, que estaría más dispuesto, en el caso de apostar por un préstamo de cara a la próxima campaña, a enviar a Roger a un equipo de la Liga española para acelerar su adaptación.