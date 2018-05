La prensa alemana señala a Ulreich

El Bayern de Múnich finalmente no pudo eliminar al Real Madrid en el Bernabéu en la vuelta de las semifinales de la Champions League pese a disponer de las jugadas de gol más claras. La gran diferencia estuvo en las áreas. Mientras Keylor Navas estuvo magnífico para el cuadro dirigido por Zidane parando 2 o 3 goles claros, Ulreich no estuvo para nada acertado en la noche del martes. Su actuación no ha pasado desapercibida por la prensa alemana, siendo el gran señalado por la eliminación del conjunto bávaro.

La prensa alemana no ha pasado por alto el graso error del portero Sven Ulreich en el empate del Bayern y que les significó la eliminación del torneo continental. El diario 'Suddeutsche Zeitung' recoge en su edición impresa la actuación negativa que tuvo el guardameta regalando el 2-1 a Benzema. Bajo el título "el hombre más deprimido de Madrid" este diario asegura que el portero cometió una equivocación de "principiante".

EL DIARIO 'BILD' REPARTE CULPAS

Otro medio alemán como 'Bild', recoge en sus páginas el grave error que tuvo el guardameta en el Bernabéu pero también señala al árbitro turco Cuneyt Cakir como artífice, en parte, de la eliminación.

Este diario indica que Ulreich "destruyó el sueño del triplete" de Jupp Heynckes, haciendo referencia al objetivo de obtener el trofeo de la Champions junto a la Bundesliga y a la Copa Alemana. En referencia al colegiado, el penalti que no pitó por manos del brasileño Marcelo en el área del Madrid no ha pasado de puntillas en Alemania y aseguran que ese error del árbitro, junto al del portero, fueron un "doble black-out" para el Bayern.