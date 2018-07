El primo de Abidal: "No toqué ni un céntimo, le di mi hígado para salvarlo

Nuevo escalón en el caso Abidal. Tras la publicación de las supuestas irregularidades en el trasplante de hígado del exfutbolista del Barcelona y la petición de la Fiscalía para reabrir el caso, Gérard Armand, el primo de Abidal, ha salido al paso con unas contundentes declaraciones.

En una entrevista al diario francés La Depeche, Gérard asegura que no cobró "ni un céntimo" por la donación, que simplemente lo hizo "para salvar a un miembro de la familia". Y que el procedimiento seguido para el trasplante fue el adecuado, el que estipula la legislación; algo que asegura poder demostrar. "Me acuerdo de haber firmado papeles delante de un juez, en Barcelona. Todo esto era transparente. La operación se efectuó en abril y pase tres semanas en el hospital y cuatro más en Barcelona", asegura.

Confirmación

Gérard ha explicado al rotativo francés que la polémica generada en España le hizo incluso dudar de la operación."Me tomaron bien el lóbulo derecho de mi hígado. Eso está seguro. Acabo de pasar una ecografía que lo confirma. A fuerza de leer esas historias de tráfico de órganos, de chanchullos, me pregunté si no se me había abierto para nada. Pero sí, me tomaron bien una parte del hígado".

Armand recuerda que tras pasar varios análisis fue elegido como la persona que mejor podía ayudar a su primo, y no se lo pensó dos veces. Aunque su relación con Abidal no fuera habitual. Aunque no fuera a cobrar dinero."Somos primos bastante lejanos. Su padre es un hermano de mi madre. Me acuerdo de haber ido de vacaciones con él cuando teníamos 10 o 12 años en la región de Lyon. Nos cruzamos en reuniones de familia. Pero antes de la operación no teníamos mucho contacto, y después tampoco mucho".

Y aprovecha para recalcar que salvar la vida de su primo no le reportó ningún beneficio económico. "Todo el mundo piensa que cobré dinero y a ciertos miembros de la familia les gustaría que les ayudara, pero no tengo un sueldo" explica mientras recuerda que tras la operación volvió a la fábrica en la que trabaja y que incluso tiene problemas financieros.

A disposición de la justícia

Preguntado por la posible reapertura del caso en el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona después de la petición de la Fiscalía para "esclarecer las diferencias halladas hasta la fecha en la distinta documentación obrante", Armand responde sin tibuteos. "Estoy a su disposición. Responderé a todas las preguntas. No tengo nada que esconder. Solo quiero que nos dejen en paz a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y a mí"