¿Quién es el jugador del Villarreal que ha 'espiado' al rival del Castellón?

El Castellón comenzará este domingo a partir de las 18.00 horas ante el Tropezón cántabro su andadura por el 'play-off' de ascenso y el equipo albinegro ha contado con informes de primera mano de un jugador como Álvaro González, que mantiene una gran relación con el 'orellut' Juanjo Gracia.

"Como es de allí y me ha comentado un poco lo que nos espera. Me ha dicho que su jugador con más calidad es el mediapunta Isuardi, por el que pasa casi todo el juego de ataque y marca la diferencia", destaca el lateral e interior izquierdo del Castellón. Álvaro también le ha destapado los aspectos del juego de su rival en los que el Castellón podrá ahondar más para sacar beneficio: "Tanto los centrales como los mediocentros son muy fuertes físicamente, pero me ha dicho que con nuestra velocidad les podemos hacer daño. Como nuestro juego comienza con una presión intensa y arriba, les intentaremos complicar la salida de balón".