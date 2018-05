Rabiot manda a paseo a Deschamps

Al centrocampista del PSG Adrien Rabiot no le ha gustado nada que su seleccionador Didier Deschamps haya decidido no contar con él para el Mundial de Rusia y por eso ha comunicado que no quiere formar parte del grupo de jugadores de reserva como ha avanzado el diario deportivo 'L'Équipe' este miércoles.

El joven futbolista francés ha enviado una carta a la Federación Francesa de Fútbol donde explica que no desea estar en el grupo al que Deschamps podría recurrir en caso de necesidad si fallara alguno de los 23escogidos la semana pasada. El gesto que podría tener consecuencias para el jugador francés que ha vestido en seis ocasiones la camiseta de los "bleus".

CRÍTICO CON SU CLUB

El técnico francés se ha mostrado más de una vez contento con la labor del centrocampista galo, que en la rueda de prensa del otro día reconoció el buen juego que Rabiot había desarrollado a lo largo de esta campaña con el PSG, pero Didier es un tipo que no tolera ninguna presión de los jugadores y seguramente este enfado del futbolista no le habrá gustado nada.

Además, el diario francés explica en las páginas informativas que Rabiot se ha sentido abandonado por las, a su juicio, pocas declaraciones de apoyo en su propio club aparte de la del presidente Nasser al Khelaifi, que dijo estar "decepcionado" con la decisión del seleccionador. Este hecho no facilita las negociaciones sobre la prolongación de su contrato que vence en junio de 2019.

La cuestión de Rabiot estará presente este miércoles en la primera jornada de concentración de la selección francesa en el complejo de Clairefontaine, al sur de la región de París, donde Deschamps comparecerá en conferencia de prensa a las 15.45 horas.