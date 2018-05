Ramos: "Para mí es como la primera Champions, me sobra motivación"

“Nos gusta afrontar cada reto como si fuera el primero. Oportunidades como ésta nos motivan mucho, es un privilegio defender este título”, ha explicado Sergio Ramos este viernes en la rueda de prensa previa a la tercera final de la Champions League seguida para el Real Madrid. “Lo que hemos ganado ya pasó, solo tenemos en la cabeza ganar el próximo título. Lo que no cambia en el Real Madrid es el hambre de ganar”, ha dicho por su parte Marcelo.

Más allá de los once que alinee Zidane, los capitanes han cerrado filas en torno al grupo: “Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar, tenemos que pensar en el colectivo, es el equipo el que gana partidos”, ha explicado Marcelo. “Juegue quien juegue, lo que no cambia es el objetivo, todos remamos en la misma dirección”, ha sentenciado Ramos.

Sobre el rival, el central andaluz ha destacado cómo “sabe sufrir” el Liverpool. “No se rinden nunca y tienen un gran entrenador”. Mientras que Marcelo, que ha evitado contestar a las palabras de Klopp sobre su debilidad defensiva, ha dicho que todo puede pasar: “Los dos equipos atacamos mucho, va a ser un gran espectáculo”, ha comentado.

La apuesta del Liverpool

Por su parte, el capitán del Liverpool, Jordan Henderson ha personificado la ilusión de su club: “Creo que podemos ganar al Real Madrid", ha dicho en su primera respuesta. "La temporada pasada fue complicado no ganar la Europa League, pero creo que podemos aprovechar la experiencia en esta final (perdida ante el Sevilla). Este club ha ganado la Champions varias veces, así que está en nuestro ADN y en el de los aficionados. Estamos en el buen camino para conseguirlo", ha explicado en el resto de su comparecencia.

Los medios locales se han interesado por la opinión de los jugadores sobre los problemas de los aficionados para llegar a Kiev. “Estamos muy tristes por ellos”, ha dicho Henderson, mientras que Ramos ha reflexionado sobre la parte buena de que la final sea en Kiev: “Hay aficionados que no han podido venir por la lejanía y el coste, pero no hay que despreciar la posibilidad de ayudar a países que a veces no lo tienen tan fácil”, ha razonado el central del Madrid.