Raúl González no jugará en el CD Castellón

Como se podía leer hoy en Mediterráneo, el CD Castellón ha estado muy cerca de firmar al segundo máximo goleador del Grupo VI de Tercera, Raúl González. Finalmente el acuerdo no se ha llevado a cabo y Manu Calleja no podrá contar con los goles de este futbolista porque su club, Orihuela, le ha impedido desvincularse para esta promoción de ascenso, ya que de hacerlo no podría volver a jugar para este conjunto durante seis meses y la intención de los alicantinos es la de renovarle.

El acuerdo entre el futbolista y el CD Castellón, que debía vincularles para la promoción de ascenso a Segunda B, era total. Hoy tendría que haberse firmado, pero finalmente se ha echado atrás ante una posible renovación del jugador -que ha anotado 18 goles en la presente campaña-, por el Orihuela.

El futbolista ha tenido a bien atender a este diario para confirmar los contactos y la ruptura de las negociaciones: "Me hubiera gustado ayudar al Castellón en el 'play-off' y vivir la experiencia de vestir la albinegra en Castalia, pero no ha podido ser. Solo puedo agradecer el interés y desearle toda la suerte posible a ese gran club para que llegue lo más lejos posible en la promoción de ascenso".

El club albinegro sigue peinando a estas horas el mercado para buscar un delantero que pueda aportar velocidad, desborde y gol en el 'play-off'. La intención es la de contratar a un jugador vertical y no un delantero centro poderoso como Esaú Rojo, precisamente para que pueda mezclar mejor con el '9' del Castellón. Antes de la medianoche debería tramitarse la ficha en caso de que no fuera un jugador en paro, pues es hoy cuando expira el plazo para cubrir la lesión de Abraham.