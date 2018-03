El RCN Castellón se prepara para el Trofeo Magdalena de crucero y vela infantil

El Real Club Náutico de Castellón asume cada vez más retos y este fin de semana, 17 y 18 de marzo, vivirá uno nuevo, ya que por primera vez en la historia se desarrollarán conjuntamente las dos competiciones bajo el nombre de Trofeo Magdalena que organiza el club cada año, el de cruceros y el de vela ligera (optimist), que alcanza la 71 edición, siendo la más veterana de toda España. En los últimos años se programaba uno para la semana antes de las fiestas fundacionales de la capital de la Plana y otro para la posterior, y esta vez se desarrollarán ambos al mismo tiempo.

Una novedad sobre la que giro la presentación, que tuvo ha tenido lugar este jueves en el salón social del RCNC y en el que estuvieron presentes, entre otros, el presidente del club, Manuel Vidal; el diputado de Deportes, Luis Martínez; el teniente de alcalde del Grao, Rafa Simó; y el vicepresidente de la FVCV, Rafael Chirivella, quien no dudó en señalar que lo que sucederá este fin de semana en Castellón "lo he visto muy en muy pocas ocasiones, ya que no es nada habitual que se realice una prueba de cruceros y optimist durante los mismos días".

También incidió la capacidad de superación del RCNC el diputado de Deportes por este motivo, quien también destacó "la actividad y la vida, mejor dicho, mucha vida" que tiene el club durante todo el año con las diferentes pruebas que organiza. Otro que alabó la labor de los directivos del club fue Simó, que no dudó en indicar que las instituciones les ayudan, pero "vosotros sois quienes hacéis que esto funcione con mucho esfuerzo".

Medio millar de personas

Debido a la disputa de las dos competiciones, se espera que alrededor de medio millar de personas acudan este fin de semana a las instalaciones del RCNC, entre regatistas, técnicos y familiares, que en caso de los optimist será numeroso al ser menores de edad.

En cruceros se espera una inscripción de unos 20 barcos (ORC Internacional, ORC Club y ORC Promoción) y en optimist habrá unos 80 participantes, englobados todos en la categoría A, aunque también podrán competir los primeros 30 del ránking autonómico de optimist B.