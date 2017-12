Recambios Colón, último partido del 'casting' acelerado de Escobar

El casting acelerado de Sergi Escobar, ese triple estreno en el banquillo del primer equipo del CD Castellón a domicilio, el minutos para todos, tocará a su fin previsiblemente mañana (20.00 horas) en el campo El Perdiguer de Aldaia, un escenario prácticamente idéntico a El Palmar y este, a su vez, con La Magdalena de Novelda, de césped artificial y poco propicio a las florituras. Después, cambio de tercio para afrontar una despedida del año convertida en una etapa de montaña, con picos de primera categoría frente a La Nucía, Orihuela y Alzira.

El entrenador almazorense adelantó sus intenciones minutos después de su exitoso estreno (0-3). El mejor ejemplo fue la no convocatoria, frente al Borriol, de Javi Serra, considerado por muchos como el futbolista albinegro más desequilibrante. Nico Pascual-Leone y William Domingues tuvieron su oportunidad, con lo que Escobar hizo visible el fondo de armario. Aunque todavía no dispone de toda su plantilla (David Cubillas forzó la quinta amarilla en vista de lo que se viene encima y Juanjo Gracia sigue recuperándose de la microrrotura fibrilar), Ximo Forner, Enrique José Sampedro y Abraham, según apunta el club, ya están en condiciones de ser alineados, con lo que es bastante probable que, si no lo tres, sí gocen de minutos en este próximo compromiso (sobre todo el central y el mediocentro, básicos hasta que los problemas físicos les han condenado a desaparecer de la alineaciones.

La idea es que Escobar cuente, de primera mano, con la información suficiente sobre sus jugadores, con el objetivo de afinar sus informes sobre las virtudes y defectos de la plantilla que ha heredado de Frank Castelló, con vistas a subsanar estas últimas.

SIN FICHAJES... todavía // Hay que apuntar que de los principales candidatos a los play-off, el Castellón es el único que no ha registrado ninguna variación desde el arranque de la temporada (relevo de banquillo aparte). La última incorporación fue la de William, en la semana previa al arranque de la competición.

Algo totalmente insólito por estos lares, cuando los vaivenes eran constantes. El hecho de que los albinegros no estén ahora mismo metidos entre los cuatros primeros es elocuente, aunque el club recurre precisamente al cambio de entrenador a la hora de explicar el porqué todavía no ha fichado a nadie, lo que prácticamente lleva consigo conceder bajas (solamente queda un hueco para un futbolista sub-23).

EL CALENDARIO // Escobar pondrá fin a esta especie de pretemporada dentro de la temporada exprés. A la vuelta de Aldaia, en cuestión de pocas horas, debutará al fin en Castalia contra La Nucía, hasta hace nada un destacadísimo líder pero que ahora ha caído a la tercera plaza (martes o miércoles. El siguiente fin de semana no habrá competición, porque la selección valenciana tomará parte en la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA (con Javi Zarzo y, posiblemente, Enrique, si deja atrás su lesión). No volverá a jugar hasta el 16 o 17 de diciembre, con el desplazamiento a Orihuela, con poco tiempo para planificar el último encuentro del 2017: Castellón-Alzira (día 20). Después, el parón navideño, que esta vez separará el final de la primera vuelta con el arranque de la segunda, se prolongará hasta el 7 de enero, con el filial del Elche en el coliseo de la avenida Benicàssim.