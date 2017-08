La relación CD Roda y Villarreal

La libertad de expresión y opinión es un derecho fundamental, tradicionalmente atacado y amordazado. Siempre he dicho que las redes sociales han colaborado mucho en su defensa. Y ese fue uno de los buenos fines que las convirtieron en algo más que un fenómeno social. Pero como cualquiera de los grandes progresos, el hombre también ha ejercido un uso perjudicial.

No es la primera vez que me refiero a esa utilización abusiva e impune que se realiza de las redes con bulos, falacias, insultos, amenazas y difusión de falsas noticias. Es su cara mala y a la que se debe poner cerco con mecanismos legales. Este preámbulo viene a cuento para introducir el tema del convenio de colaboración entre el CD Roda y el Villarreal que tanta polémica ha suscitado con algunas inexactitudes.

El Villarreal, como otros muchos clubs de Primera, necesitaba hacer crecer su estructura con el objeto de controlar más jugadores para su cantera. Con esa premisa se fraguó aquel convenio con uno de los clubs con más nombre y prestigio del fútbol base de Castellón, fundado por un enamorado de la cantera como era Pepe Roda. El club empezó a situarse en lo más alto de todas las categorías, con la calidad de los prometedores futbolistas que firmaba el Villarreal. Así ha venido sucediendo durante las últimas temporadas.

El CD Roda actual forma parte de la estructura del Villarreal, que cubre la gran parte de sus gastos. Incluso, su director general, Tino Traver, está en la nómina de empleados del Villareal, se encarga del proyecto Endavant y de las relaciones institucionales. No es ningún secreto.

Los equipos del Roda juegan en la Ciudad Deportiva Pamesa, construida por el Villarreal y que utiliza en virtud a un convenio firmado con el Ayuntamiento de la ciudad, en régimen de cesión por 70 años. Es evidente que el Roda forma parte de la familia del club amarillo y funciona en sus coordenadas de entrenadores, médicos, material deportivo...En esas materías el Roda es el Villarreal al 100%.

Eso sí, tiene su propio número de club federativo y Jorge Roda es su presidente. Y para que quede claro éste no percibe ni un solo euro del Villarreal. A efectos federativos el club castellonense es totalmente independiente. Pepe Roda, su esposa Maruja y su hijo Manolo siempre fueron en vida unos enamorados del fútbol base. Tuve la suerte de pertenecer a ese club y no oculto mi cariño y el respeto por esa familia.

La gran polémica surge cuando el Roda asciende a 3ª División. Legalmente no hay discusión porque Villarreal C y Roda, que competirán en la misma categoría, son clubs distintos. Es evidente, como he explicado antes, que quien corre con el presupuesto del Roda es el Villarreal y se han efectuado fichajes con sueldos importantes para la categoría. Pero cualquier incompatibilidad que pudiera existir desde el punto de vista moral corresponde a la Federación, no a los clubs rivales.

No valoraré personalmente si ha sido o no acertada la estrategia de la formación de una plantilla con gente ya veterana en un club de cantera. Eso es un tema que compete a Llaneza y Tino Traver. Ni tampoco si es apropiada. Yo solo les cuento y no me meto, como nunca hago, en el trabajo de los demás, una afición demasiado extendida en este país. Pero la verdad solo tiene un camino y el Roda ha confeccionado una plantilla que aspirará al ascenso por la fuerza del Villarreal. Y yo no les voy a engañar porque la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta.

Dicho todo esto, concluiré exponiendo que no mantengo duda alguna en cuanto a la honestidad de los que dirigirán a Roda y Villarreal C en la competición. Cada equipo llegará donde dictamine el balón. Lo tengo clarísimo y no dudo de nadie. Pero las cosas cuanto más claras mejor.