El Roda pierde su plaza de Copa ante el Levante

Drama en la Ciudad Deportiva de Miralcamp. El Roda dependía de sí mismo para rubricar su pasaporte a la Copa del Rey e incluso tenía opciones de ganar la Liga; sin embargo cayó derrotado en casa ante el Levante y ello lo aprovechó el Valencia para birlarle la segunda posición.

La clave del encuentro estuvo en un penalti que tuvo a su favor el cuadro gualdinegro mediado el primer acto. No obstante, el meta visitante sacó el disparo de Baena. Poco después los azulgranas se avanzaban en el marcador merced a una acción individual del extremo Christian Albert.

Los locales lo intentaron. De hecho, gozaron de ocasiones claras en remates de Blanco y Baena. Pero quien perdona lo paga y los de David Pérez lo hicieron. A un minuto del descanso nuevamente Christian Albert marcó el segundo y complicaba las cosas.

La segunda mitad fue un querer y no poder. El Levante marcó el tercero, en un remate con la testa de Eduardo que no pudo alcanzar el cancerbero local. Las malas noticias no llegaron solas. Si el Roda perdía, el Valencia, que estaba cayendo en casa ante el Real Murcia, remontaba y aprovechaba el traspiés gualdinegro para arrebatarle la Copa.