El Roda tumba al Silla y suma su segunda victoria consecutiva

El Roda regresó del Vicent Morera de Silla con los tres puntos en el bolsillo gracias a los goles de Miralles, en el último suspiro de la primera parte, y de Sifre, en el ecuador de la segunda mitad.

Sin embargo, las primeras ocasiones fueron de los locales. Primero una de Ubach, que obligó a lucirse al meta gualdinegro Richi, y posteriormente otra de Mauro Melo, que no encontró portería. No obstante, la mejor oportunidad de los valencianos estaba por llegar, y es que Pantoja tuvo en sus botas el primer gol desde los once metros, pero el portero Richi atajó la pena máxima.

Pero cuando más apurado estaba el Roda llegó el gol visitante. En el último minuto del primer tiempo Miralles, con una gran definición, adelantó a los suyos tras una gran jugada colectiva del equipo de Pepe de la Sagra.

En la segunda mitad el Roda duplicó su ventaja en el marcador. Un centro medido de Charly lo remató a la red Sifre con un perfecto testarazo. La efectividad fue la clave en un partido en el que los locales desperdiciaron demasiadas ocasiones de gol y al final ya se sabe, quien perdona lo puede terminar pagando caro.

En los últimos 25 minutos de partido el Silla apenas respondió al segundo tanto, un gol que le sacó del partido. En la recta final, el Roda controló el partido con temple y oficio y apenas sufrió para mantener su ventaja de dos goles ante un rival que apenas llegó al arco con claridad.