Rodri: "Cuando damos nuestra mejor versión, pocos nos pueden meter mano"

El centrocampista del Villarreal Rodrigo Hernández asegura que el objetivo que se ha marcado es "ir a tope" hasta el final de temporada y que sus posibilidades de ir al Mundial se verán más adelante. "No me marco objetivos. No pienso en el Mundial, pero estar en los planes es ya un premio. Ahora, debo centrarme en el Villarreal y hacer las cosas lo mejor posible. Cuando llegué, el seleccionador me dijo que jugara con desparpajo, que hiciera las cosas como sé hacerlas y nada más, a partir de ahí veremos", dijo.

De su experiencia con España Rodri dijo que fue un "partido especial", además de asegurar que fue "una noche especial, inolvidable, por ser un estadio nuevo, bonito y, por el ambiente que había". Además, respecto a su futuro aseguró que no habló con nadie del Atlético --club al que se le vincula el próximo año--. "No vi a nadie, solo a gente de la selección, nada más", dijo al respecto.

Sobre la posible baja de Manu Trigueros este domingo en Málaga, Rodri comentó que cuentan con una plantilla "capacitada" para suplir las bajas y si no está su compañero trabajarán para solventarlo. A pesar de su condición de colista, Rodri cree que les espera una visita complicada al Málaga y prevé que será similar al de Las Palmas. "Queremos ganar y sabemos que si hacemos las cosas como veníamos haciéndolas contamos con opciones de ganar, es lo que pensamos hacer. No por estar abajo los rivales son más fáciles, como he dicho, a nosotros se nos vienen complicando. Pero veo al equipo bien y eso me da mucha confianza", dijo.

"Sabemos que este es un partido clave, ellos están últimos, pero no saldrán derrotados. Seguro que querrán dar una buena imagen y luchar hasta el final. Nosotros debemos ir con la mentalidad como si estuvieran primeros, debemos salir a tope", continuó. Rodri considera que, más que el rival, el Villarreal debe preocuparse de su propio rendimiento, ya que el Villarreal, si está bien, es complicado ganarle. "Cuando damos nuestra mejor versión poca gente nos mete mano. Es algo que debemos conseguir, tener esa regularidad para ser competitivos y llevar el peso del partido", agregó del partido.