Rodrigo se doctora en Anoeta y se consolida como talismán del Submarino

Será casualidad --o no--, pero los tres únicos partidos del Villarreal CF en los que Rodrigo no ha participado de los últimos once en Liga han sido contra el Valencia, el Alavés y el Deportivo, que se saldaron con dos derrotas y un empate. Será casualidad --o no--, pero de los últimos 13 partidos con Rodrigo en el campo, el Villarreal solo ha perdido en uno de ellos --ante el Athletic en San Mamés el 20 de noviembre--. Será casualidad --o no--, pero con Rodrigo sobre el campo el Villarreal ha ganado siete partidos, empatado cuatro y perdido uno --58% de victorias--, y cuando ha faltado solo ha ganado el 27% de los encuentros.

Escribá tenía claro ayer que no es casualidad: «Es un jugador clave, asentado en la élite», reconocía el entrenador. ¿Y qué dice al respecto el jugador que lideró la mejoría en la segunda mitad del Villarreal? «Muy contento», reconocía un futbolista que va ganando peso específico en el conjunto amarillo con el paso de las jornadas: «Sobre todo satisfecho porque el equipo ha resurgido en la segunda parte».

Dentro de esta resurrección del Submarino en Anoeta, el mediocentro señala al banquillo: «Todo ha surgido de la charla que ha tenido el míster en el descanso, que ha hecho que salgamos con otra actitud. Teníamos claro que había que meterle intensidad y ganas al partido, y ha salido más agresivo y con ganas, aunque ellos son un gran equipo».

Incidía el canterano en que la victoria contra la Real Sociedad «tiene un valor doble», al tiempo que dio la cara por sus compañeros: «Son días difíciles, pero lo primero que nos ha inculcado ya el míster es que ni antes éramos lo peores ni ahora los mejores».

DE MENOS A MÁS

Como cualquiera que viera el partido de ayer entre vila-realenses y vascos, el futbolista madrileño de 20 años confesaba que el Villarreal mejoró sus prestaciones tras el descanso: «Ellos hicieron un gran partido, pero el fútbol tiene estas cosas. Sin ser superiores te llevas la victoria. En la primera parte dominaron por completo, jugaron muy bien y nos faltó esa garra que hace falta a veces».

El mediocentro afirmó que «el equipo cambió la cara en la segunda parte y tuvo ocasiones para ganar». Sobre las críticas, Rodri destaca que «el equipo tiene que trabajar sin pensar en lo que viene de afuera. Ahora hay que limpiar la imagen en Roma».