Roig: «Los que vienen a pitar que se vayan a casa»

No aguantaba más y explotó. El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, clamó ayer tras el triunfo del Submarino ante el Real Betis contra un sector de la afición que, a su entender, «se dedica a criticar y a mostrarse totalmente negativos sin ayudar al club». En declaraciones a Ràdio Vila-real, el mandatario amarillo no ocultó su malestar: «Estoy enfadado por todos los que silban la alineación y critican a Fran Escribá. Y los de los twitters en la media parte no los entiendo. No comprendo la negatividad que tiene parte de la afición», explicó.

Roig prosiguió con su reivindicación. «A los sabuts de Vila-real no les entiendo esa negatividad. Es incomprensible. Con esa actitud es muy difícil hacer un gran proyecto», añadió, prosiguiendo de forma tajante: «No entienden lo que nos cuesta pelear en esta Liga. Toda la gente del twitter van de sabuts. A esos yo les digo que si no quieren estar en este proyecto que se bajen», advirtió.

«El proyecto del Villarreal es muy complicado. Nos cuesta mucho. Aquí lo que hay que hacer es ayudar y remar todos en la misma dirección», resaltó.

reivindicativo / El presidente no comprende la poca gratitud de parte de la hinchada. «Hemos remodelado el estadio en tiempo récord. ¿Qué más quieren? Y no entiendo como pitan la alineación. Y la gente criticaba al equipo ya antes de lanzar el primer disparo a portería», dijo.

Incluso aconsejó a esos críticos que no acudan al Estadio de la Cerámica: «El que quiera estar en el proyecto del Villarreal que venga a estar a nuestro lado, pero el que no, que se quede en casa. Yo respeto a toda la afición, pero creo que tengo también derecho a opinar y estoy muy enfadado».

Y recalcó: «¿Que la gente no comprende lo que cuesta mantener un equipo en Primera División? Les digo que no es fácil, ¿o preferirían estar en Segunda, Tercera o Cuarta? El que venga a silbar que se marche a casa».

Roig descubrió que «es muy fácil que con el 3-1 el público se anime. Faltaría más. Solo faltaría que con el 3-1 la afición se hubiera puesto a hacer la ola. Si eso pasa, cojo me levanto y me voy».

«Es incomprensible, estoy muy dolido. Molt fotut, molt fotut. Y tengo derecho a estar enfadado. No entiendo como dándolo todo por el club hay gente que se dedica a criticarnos», concluyó Roig.