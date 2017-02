Roig, presidente del Villarreal: "El árbitro ha salido del estadio con bolsas del Real Madrid"

Fernando Roig, presidente del Villarreal y uno de los personajes más importantes de la patronal futbolística española, concluyó su jornada de ayer, en la que su equipo perdió (2-3) frente al Real Madrid, gracias a un penalti de Bruno inexistente señalando por el extremeño Jesús Gil Manzano, con una insinuación muy fea en la que señaló al equipo arbitral, es decir, a los cuatro colegiados que dirigieron el Villarreal-Real Madrid, como receptor de unas bolsas blancas del club presidido por Florentino Pérez.

Es lo que ya se ha denominado en las redes sociales como el bolsagate. Es evidente que Roig, que hizo estas acusaciones a Juanma Castaño, en El Partidazo, de la COPE, tiró con bala e, incluso, insinuó que estaban estudiando la posibilidad de presentar alguna denuncia. Roig, que al término del partido, en declaraciones a Mónica Marchante, de Movistar+, ya dijo que “el penalti, que no lo era, nos ha matado”, insistió, intencionadamente, en el comportamiento arbitral, sin decir nada o, sí, diciendo que los colegiados habían abandonado el estadio de la Cerámica portando en sus manos bolsas del Real Madrid.

LA DENUNCIA DE ROIG

"Yo creo que todos deberíamos respetar las normas y lo que no me ha hecho gracia es que el equipo arbitral, todo el equipo arbitral, los cuatro colegiados hayan salido del campo con unas bolsas del Real Madrid en la mano. Y no sé lo que llevaban, no”, comentó, de pronto, Fernando Roig, cuando Juanma Castaño le preguntó cómo se le había quedado el cuerpo tras la remontada del Real Madrid y el supuesto penalti de Bruno, que supuso el 2-2, obra de Cristiano Ronaldo.

“Sí, sí, con bolsas del Real Madrid, no con bolsas de cerámica, sino con bolsas del Real Madrid y creo que eso no está bien, pero, vamos, lo diremos”, siguió diciendo Roig en declaraciones a la COPE. El presidente del submarino amarillo señaló que se enteró de eso cuando, tanto su entrenador, Fran Escribá, como el delegado de su equipo, se fueron a despedir del equipo arbitral y, por lo que les contaron, “mientras les daban la mano, en la otra llevaban bolsas de plástico del Real Madrid. Y no sé, no, que llevarían dentro, pero no fue un gesto bonito, no”.



"EL PENALTI NOS HA MATADO"

Roig, que, antes de empezar el partido, pidió la ayuda del video para los árbitros ante el micrófono de El Partidazo, de Movistar + y que, luego, al final, tras la polémica jugada se soltó la lengua. “Sé que la prensa de Madrid mañana (por hoy) hablará de la gran gesta del Real Madrid, de la gran remontada, pero la verdad es que a nosotros, lo que nos ha matado, ha sido un penalti injusto, que no lo era. Una mano, que no es mano. Una mano, que es media mano, medio pecho y que, por supuesto, viene de un rebote en otro defensa y, por tanto, según lo que nos han enseñado los árbitros, nunca es penalti. Claro que como nosotros vamos de amarillo y ellos de blanco, tal vez nuestras manos se ven más que las de ellos. Y ellos han tenido una en su área, que el árbitro no ha señalado. Sí, el Real Madrid ha remontado, pero gracias a un penalti que no lo era”.

Posteriormente a la denuncia de Roig, los comentaristas de El Partidazo, de la COPE, recordaron que es, muy habitual, que los clubs, especialmente los locales "aunque Real Madrid, Barça y Espanyol también lo hacen como visitantes", tengan pequeño detalles con el equipo arbitral de sus partidos. Detalles que van desde relojes hasta camisetas, llaveros o insignias. "Ha habido club que han llegado a regalar un Ipad", señaló uno de los tertulianos. Todos coincidieron en que quedaba muy feo que Gil Manzano, después de su polémico arbitraje en el estadio de la Cerámica, ni siquiera escondiese, en su maleta o bolso de mano, las bolsas del Real Madrid.