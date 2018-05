Ronaldinho desmiente su boda con dos mujeres

El jueves el diario brasileño 'O Dia', en una información recogida a la vez por 'L'Équipe', dio a conocer la noticia de que Ronaldinho se iba a casar en agosto con las dos mujeres que comparten su vida diaria. Este rumor corrió como la pólvora en las redes sociales y ante tal situación, el brasileño ha desmentido esa noticia en una entrevista ofrecida al medio Globo Esporte y que recoge el diario venezolano 'El Nacional'.

"Es la mayor mentira de todas", así ha calificado el exjugador de fútbol la gran cantidad de rumores que lo asociaban con una boda. "Es la mentira más grande de todas, no sé de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha mandado mensajes sobre el asunto. Es mentira, no voy a casarme", estas fueron las palabras que compartió el exfutbolista entre risas al medio brasileño.

Con estas palabras del 'gaucho', se pone punto y final al rumor que estremeció al mundo del fútbol por un día.