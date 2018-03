Rossi (39 años) seguirá en Yamaha hasta 2020

MOTOCICLISMO 3 El italiano Valentino Rossi (39 años), nueve veces campeón del mundo, ha renovado contrato por el equipo Movistar Yamaha por dos temporadas más (hasta 2020), lo que significaría que, con la campaña que arranca este fin de semana en el circuito de Losail (Doha, Catar), al Doctor aún le quedan tres años en activo. «Sé que no será fácil ser competitivo superados los 40, pero no me falta motivación», afirma Rossi, tercer magnífico que renueva poco antes del inicio del Mundial, después de Maverick Viñales (también Movistar Yamaha) y Marc Márquez (Honda). redacción