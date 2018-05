Rossi vetó la renovación de Zarco por Yamaha

Muy pocos periodistas italianos acudieron ayer a la conferencia de prensa de Valentino Rossi. No, no, el ‘Doctor’ no está en declive, pero a los responsables de prensa del equipo Movistar Yamaha no se les ocurrió mejor idea que poner la charla de después de la ‘pole’, por cierto, donde ‘Vale’ acabó fatal (10º), a la misma hora que las dos estrellas del equipo Ducati, Jorge Lorenzo, y el subcampeón actual, Andrea Dovizioso, el piloto de moda junto al tetracampeón Marc Márquez (Honda) y el revolucionario francés Johann Zarco (Yamaha). Y muchos italianos prefirieron esta vez (es una señal, sí) quedarse en Ducati.

Rossi no se ve delante

Ya lo dijo Giacomo Agostini, poseedor de 15 títulos: "La opinión sobre Rossi está cambiando en Italia y los hay que se cuestionan muchas cosas". Eso se lo dijo ‘Ago’ a Damià Aguilar en la misma entrevista de Catalunya Ràdio donde explicó que "el problema de Valentino es que antes era el nº 1 y ahora lo es Márquez". Lo cierto es que, en esa conferencia de prensa, Rossi ya dejó alguna pista sobre lo mucho que va a sufrir este año, en el que ha empezado enfrentándose, de nuevo, a Márquez (y, de momento, perdiendo), por culpa de su Yamaha.

"En Jerez, hace calor y, con calor, nuestra moto no va, no es competitiva, no tiene agarre, así que si mañana (por el domingo) hace más calor, no sé qué carrera voy a hacer. No soy muy optimista", comentó en esa charla, tras asegurar que habían cambiado muchas cosas, pero nada les había proporcionado la velocidad suficiente para competir con las tres Honda oficiales de Márquez, Dani Pedrosa y Cal Crutchlow, que logró la cuarta ‘pole’ de su vida y se adivinan favoritas en la carrera de hoy (14.00 horas, Movistar MotoGP TV).

Lo peor para el equipo Movistar Yamaha, que dirige el británico Lin Jarvis, el mismo que, en Argentina, despidió, expulsó y protagonizó un acto lamentable, junto a Alessio ‘Uccio’ Salucci, el amiguísimo de Rossi, cuando impidió que Márquez, su manager Emilio Alzamora y Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda, se disculpasen por el choque con el campeonísimo italiano, es que Zarco, que no tiene una M1 oficial, sigue siendo el ‘yamahista’ más veloz de la parrilla.

Zarco, no solo es el mejor, sino el más valiente de todos pues se ha cansado de esperar que Jarvis y Yamaha le hiciesen una oferta para poseer, o ahora o el año que viene, una Yamaha oficial y ha decidido fichar por la firma austriaca KTM por los próximos dos años. Tanto Zarco como su mánager Laurent Fellon, que había mantenido charlas informales con Puig para estudiar una posible propuesta, que nunca se produjo, de Honda, han asegurado que Rossi ha sido determinante para que dejase de pensar en la firma de los diapasones y se inclinase por la emergente KTM.

Saliendo al paso de rumores

Fellon se ha atrevido este sábado a mucho más, pues, en una entrevista con Eurosport Francia, que, por cierto, no tendrá los derechos del Mundial en 2019 al haberlos adquirido Canal+, acusó al ‘Doctor’ de "haber bloqueado el camino a Johann en Yamaha". Tanto que el mánager del magnífico piloto francés, bicampeón de Moto2 antes de dar el salto a MotoGP, ha tenido absolutamente imposible encontrar un responsable de la casa japonesa "con el que poder discutir un posible acuerdo de renovación".

Rossi, que empieza a tener cierta dificultad en la pista para codearse con los nuevos jabatos de MotoGP, pese a brillar a un nivel excepcional para sus 39 años, acaba de renovar por dos años más con Movistar Yamaha, es decir, hasta finales de 2020 y siempre ha estado detrás de todas las decisiones de la firma japonesa, hasta el extremo de tener que desmentir que estaba detrás de la desvinculación del ‘team’ Tech-3 de la casa japonesa "porque yo no pienso crear, aún, un equipo de MotoGP".

TEMAS: