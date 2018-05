El San Pedro B asciende a 1ª Regional pese a la derrota

El San Pedro B ya es de Primera Regional. El gran resultado conseguido en tierras valencianas la semana pasada por 1-2 hizo estéril el triunfo valenciano ayer en el Grao.

En el primer tiempo no hubo demasiadas ocasiones de gol y las precauciones defensivas de los locales pasaron por no encajar ningún gol e intentar marcar para no terminar sufriendo. En el segundo tiempo los graueros dispusieron de varias oportunidades de gol, pero no estuvieron acertados, esto les pasó factura. A los 70 minutos, Argente dejaba al San Marcelino B a un gol del ascenso, además, la expulsión de Víctor Pino aún ponía peor las cosas para el equipo local. Sin embargo, aguantaron y lograron el ascenso.