Sansone: "La lesión está olvidada y pronto estaré a mi mejor nivel"

Nicola Sansone quiere estar a su mejor nivel de aquí a final de temporada. El delantero del Villarreal CF, reconoce que su objetivo es "trabajar para estar al máximo de mis posibilidades" y ha afirmado este miércoles que cree que se encuentra "cerca de alcanzarlo", tras haber participado ante Las Palmas (0-2), donde anotó un gol, y Atlético de Madrid, después de permanecer tres meses y medio lesionado.

"La lesión la tengo olvidada, ahora me centro en el futuro y en los partidos que quedan. La idea es hacerlo bien y solo miro para adelante, no pienso en la lesión", ha comentado.

El italiano admitió que la marcha de Cédric Bakambu en el pasado mercado invernal perjudicó al equipo, aunque valoró que el equipo ha sabido sobreponerse a la baja del delantero africano, pues explicó que actualmente la plantilla vuelve a contar con varios delanteros en buena forma.

NO ES UN DELANTERO REFERENCIA // "Yo no soy un delantero al uso ni un delantero referente, soy más un media punta o un extremo que puede jugar como delantero. Y es verdad que en el Villarreal se me está dando bien y que estoy metiendo goles y generando peligro", aclaró.

El atacante auguró un partido complicado frente al próximo rival del equipo, el Málaga, ya que "ningún partido en Primera División es fácil".

"Somos favoritos por la situación de ambos equipos, pero eso no significa que vayas a ganar. Lo que no podemos es menospreciar al Málaga, no podemos ir pensando que es un partido ganado", advirtió.

Sansone también consideró la actitud del equipo en las últimas semanas para poner fin a los malos resultados cosechados durante el mes de febrero.

"El equipo ha sabido reaccionar en el momento de dificultad, a veces en la temporada hay un bajón y estás peor. Pero ahora hemos recuperado gente y ahora estamos a tope", concluyó.