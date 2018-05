Sansone: «Querría cambiar de equipo»

Nicola Sansone está por la labor de abandonar este verano el Villarreal. Es la lectura de sus manifestaciones en el portal Goal.com, que han tenido una amplia repercusión, en la que el delantero italiano muestra su insatisfacción por la falta de minutos.

«Me encuentro bien, pero estoy jugando poco, algo que no me gusta», afirma. «Es verdad que he estado tres meses fuera por lesión, pero he jugado poco cuando he estado bien», constata.

Efectivamente, Sansone, que no ha entrado en las últimas tres convocatorias de Javier Calleja, apenas contabiliza 463 minutos en LaLiga (cuatro goles), 12 más en la Copa del Rey y 167 en la Europa League (otro tanto).

SEGUNDA CAMPAÑA // Lejos, muy lejos de aquel futbolista deslumbrante de sus primeros pasos en el Submarino, al que llegó en el verano del 2016 procedente del Sassuolo y por el que la entidad amarilla desembolsó la nada despreciable cifra de 14 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros del club.

En la misma entrevista, Sansone no descarta su retorno al calcio. «Querría cambiar de equipo, pero vamos a ver que sucede en este mercado», incide. «¿Regresar a Italia? Italia me falta más por el plano personal que en los futbolístico, pero estaría contento de volver a la Serie A», subraya a continuación. «El Nápoles quiso mi cesión en enero, pero no se pudo concretar por varias cosas», sostiene el transalpino, formado en la cantera del Bayern.