Sansone sentencia la victoria del Villarreal en Las Palmas (0-2)

El Villarreal ha sentenciado el partido ante la UD Las Palmas en el minuto 89, al transformar Sansone un penalti que cometió Gálvez sobre el propio delantero, que reaparecía en competición oficial tras superar una lesión. Sansone remató la faena iniciada con el tanto del colombiano Carlos Bacca en el minuto 66. El Submarino regresaa la sexta plaza de la que le desplazó el Girona el pasado viernes tras vencer al Deportivo (2-0).

Los de Calleja siguieron en la segunda parte con la tónica de la primera parte y protagonizaron llegadas claras hacia el área de la UD Las Palmas. El técnico del Submarino echó mano de Nicola Sansone, que volvió a jugar un partido con el Villarreal tres meses después con el éxito de la jugada y la transformación del penalti del 0-2.

El Villarreal había desaprovechado claras contras para ponerse por delante hasta que Bacca sorprendió a Chichizola con un potente disparo. Dos minutos después, en el 68, el Submarino tuvo la opción para sentenciar en otra contra que llevó Fornals, que no se atrevió a chutar solo ante Chichizola. Su servicio a Bacca no pudo ser aprovechado por el delantero. Dos minutos más tarde, otra vez Bacca, tras driblar a Chichizola, no encontró los tres palos de la portería canaria.

El último susto para los de Calleja llegó en el minuto 89, en un balón bombeado hacia el área de Asenjo que no pudo rematar con comodidad Aguirregaray, obstaculizado por Bonera. Poco después, Sansone rubricaría el 0-2 definitivo desde los 11 metros.

El Submarino protagonizó la primera acción de peligro del encuentro, con una volea de Dani Raba a la que respondió Chichizola con una buena intervención (minuto 3). Tras esta acción, los de Calleja encontraron muchos espacios para llegar a los dominios de Chichizola, pero sin acierto en el último pase. En el minuto 10, Bacca tuvo otra buena opción para el 0-1.

En el bando local, Calleri dispuso de la única buena aproximación a la portería de Asenjo, que respondió con una parada y enviando el balón a córner el remate del argentino en el minuto 18. Diez más tarde Asenjo tuvo que volver a intervenir ante un remate de Halilovic.

En el tramo final de la primera parte (minuto 41), los amarillos protestaron un posible penalti sobre Rodrigo, por un agarrón sobre el madrileño cuando este se disponía a recibir un servicio de Trigueros en un lanzamiento de falta.

LESIÓN DE JAUME COSTA

Jaume Costa tuvo que retirarse pasada la media hora por culpa de una lesión en la rodilla que sufrió algunos minutos antes. Finalmente, el lateral zurdo valenciano no pudo continuar y Adrián Marín, después de dos meses sin jugar en competición oficial ocupó el puesto en el carril zurdo de la defensa.

Calleja apostó por el canterano Dani Raba como uno de los tres hombres más cercanos a Carlos Bacca en el juego de ataque de un Submarino que vistió de rojo y que tuvo la presencia de Soriano en un centro del campo que completaron Rodrigo, Trigueros y Fornals y del que cayó Castillejo desde un inicio. En la defensa, como se preveía, Rukavina cubriço la plaza del sancionado Mario en el lateral derecho.

En el minuto 34 Adrián Martín ha entrado por Jaume Costa. En el minuto 58 Sansone por Raba. En el minuto 79 Castillejo por Bacca.

En la UD Las Palmas, Paco Jémez apuestó para su tridente por Calleri, Tana y Erik Expósito.

En el minuto 46 han entrado Momo y Benito por Erik Expósito y Etebo. En el minuto 78 entra Nacho Gil por Michel Macedo.

Medié Jiménez es el árbitro del encuentro. Ha mostrado cartulina amarilla a Jaume Costa, Ximo Navarro. Expulsó con roja directa a Gálvez por el derribo sobre Sansone en el penalti del 0-2.