Scariolo: "El umbral del éxito está en la medalla"

Bajo la dirección de Sergio Scariolo (Brescia, 1961), la selección española ha vivido la mejor época de su historia (tricampeona de Europa en 2009, 2011 y 2015, subcampeona olímpica en Londres 2012 y bronce en Río 2016). En el Eurobasket que afronta a partir de este viernes, en el que defiende el título continental, el técnico italiano se verá obligado a acelerar el proceso de renovación del vestuario por culpa de las lesiones y ausencias (Calderón, Rudy, Reyes, Claver, Mirotic, Ibaka, Llull), pero sigue confiando en la química y la fuerza del grupo.

-La selección llega al Eurobasket con bajas de peso, muchas caras nuevas y la referencia evidente de los hermanos Gasol ¿Mantiene el mismo espíritu ambicioso de siempre? Así es. Tenemos que intentar recrearlo gracias a la labor de los que ya llevamos años. Al fin y al cabo es un poco una clave de la prolongación del éxito y una esperanza para el futuro, de que quienes entran vayan empapándose del peso de este equipo. Porque si tomamos como referencia los Juegos de Río del pasado verano, cambiamos medio bloque y medio cuerpo técnico. En general, llegamos con un buen nivel de preparación y con muchas ganas, aunque somos conscientes de las dificultades que vamos a encontrar desde el debut frente a Montenegro.

-¿Con qué objetivo afrontan el campeonato? El objetivo tiene que ser una medalla. Luego si puede ser de oro estaría muy bien. La hemos ganado más que nadie últimamente y por supuesto nos gusta y nos atrae. Pero a la a la vez sabemos que el umbral del éxito está en la medalla. En el podio. Y creo que podemos planteárnoslo como un reto a nuestro alcance si hacemos bien las cosas.

-¿Cómo les afectan las bajas, sobre todo la de Llull, que estaba llamado a jugar un papel importante en este torneo? La baja de Llull ha sido traumática, porque tiene mucha importancia en el vestuario. Pero la vida continúa. El mensaje que nos ha dado él propio Sergi es claro: hay que seguir adelante. Está claro que nuestro potencial se ha mermado pero con los días hemos construido una nueva identidad. Hay que afrontar la competición con mucha determinación e ilusión. Y la baja de Sergi, pasada la página de los lamentos, es una motivación añadida.

Scariolo da instrucciones a sus jugadores en el entrenamiento de Cluj / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

-El pasado les obliga a mucho. Son los actuales campeones, llevan encadenadas nueve semifinales de europeos, 9 podios en los últimos 11 torneos. Por un lado es motivo de orgullo cuando ves la trayectoria, la continuidad. Pero es una responsabilidad también. Hacia nosotros mismos primero. Cuando uno ha alcanzado un estatus no le gusta perderlo sin pelear. Pero también hacia todos los que aman este equipo y lo siguen. Hay muchos equipos con posibilidades, incluso algún tapado, tipo Letonia, con plantilla de de sobras. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener viva nuestra ambición y vivir con una expectativa que siempre es muy alta.

-¿Sigue recayendo el liderazgo en Pau Gasol a sus 37 años? Pau es una referencia para todo el mundo y un ejemplo en todos los aspectos. Nos da una capacidad de liderazgo y es nuestro referente, sin lugar a dudas. Es, por decirlo de alguna forma, el patriarca de este grupo en apuntar a la excelencia como objetivo real y no conformarse solo con hacerlo bastante bien, aunque necesitamos para ser competitivos que aparezcan más jugadores en momentos decisivos.

-En un escenario de tantas ausencia, la vuelta de Marc es la mejor noticia. Es una grandísima adquisición. Está mejor que nunca físicamente. Nunca ha estado tan bien. Y no es por casualidad, sino por el esfuerzo, el trabajo extra en el entrenamiento, su capacidad de reprogramar un poco su alimentación. Eso se refleja en la movilidad que tiene en la cancha para hacer cosas en ataque y en defensa que, desde luego, hace dos años no podía hacer.

-¿Qué espera de Navarro? Juan Carlos tiene un peso importante para trasmitir los valores que nos han hecho diferentes, especiales. Ha hecho un esfuerzo fantástico por ponerse al día físicamente. Y puede tener momentos puntuales de aportación en el campo por su capacidad de lectura y su tiro. Su rol cambia. Es evidente. Pero sigue siendo un jugador importante fuera del campo y dentro en momentos puntuales.

-Al lado de esta generación ha logrado un palmarés espectacular. Si España gana, igualaría a tres entrenadores legendarios como Spandarian (URSS), Ivkovic (tres con Yugoslavia y una con Serbia) y Nikolic (Yugoslavia). Por delante sólo estaría Gomelski, inalcanzable ya con 10 medallas, siete de oro. Para mí el palmarés no es lo primero. Cuando entré el presidente me trasladó la frustración que existía por no ganar un campeonato de Europa. Pudimos ganarlo a la primera. Y la verdad es que han sido todos años muy positivos, de mucho éxito, en los que he disfrutado al máximo. Es cierto que tienes un grado de responsabilidad más intenso. Pero yo me veo como uno más. El entrenador tiene esa ventaja: sus títulos son éxitos colectivos, del equipo. Los récords no me quitan el sueño. La mayoría de los que están por delante, se han retirado. A mí, espero, aún me queda bastante. Y mis rivales ahora son Djordjevic , Collet, Tanjevic o Messina.