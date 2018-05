«Seguro que si ganamos los dos partidos seremos campeones»

Ambiente de final, tarde de play-off. El Estadio Castalia vivirá este domingo (18.00 horas, Televisión de Castellón Mediterráneo) un partido que se puede catalogar de finalísima, entre el tercer clasificado, el CD Castellón, y el segundo y colíder, el Orihuela, ambos separados por un punto, en el que los albinegros se juegan mantener intactas sus opciones de ser campeones del grupo VI de Tercera División.

Sergi Escobar, entrenador del Castellón, tiene claro que no será un encuentro sencillo, pero en el que contarán con los más de 12.500 abonados con los que cuenta la entidad orellut. «Es un partidazo para hacer feliz a toda la afición albinegra, que seguro que nos apoyará. Es un encuentro que perfectamente podemos ver en el play-off», reconoce.

A pesar de no depender de sí mismo para ser campeón, el míster es optimista. «Estoy seguro, casi que a un 90%, que si ganamos nuestros dos próximos partidos seremos campeones. Si no los ganamos, no habremos sido merecedores de ser campeones y disputaremos el play-off desde una posición menos privilegiada, pero con la ilusión de ascender».

A su vez, sabe que la afición será un factor diferencial. «Se va a vivir un ambiente de play-off. Queremos que Castalia sea una olla a presión. Con la afición tenemos que meter el primero gol porque allí en Orihuela el ambiente nos afectó», destaca Escobar.

A ROMPER LA RACHA / Sobre la dinámica de tres encuentros sin ganar, el almazorense confiesa: «Llevamos tres partidos que no ganamos, pero al final en esta liga tan igualada que cada equipo de los de arriba ha tenido su mala racha». «Lo que nos duele son los dos empates que tuvimos contra los dos equipos de abajo en casa, pero al final esto se cura con victorias. En cuanto se gane un partido, todo cambiará», dice.

Sobre el rival, Escobar considera que «el Orihuela tiene una gran plantilla y un gran entrenador. Están haciendo una gran temporada. Tienen un juego bastante canalizado, pero con muchas variantes. Van bien a balón parado y son el menos goleado, además en su casa nos demostraron de su nivel, aunque fue un duelo con unos condicionantes extras que espero no se repitan».

«Es el equipo más completo y puede utilizar diferentes estilos. Les gusta jugar en ataque organizado, cuando roban tienen un buen contragolpe y cuando no lo pueden hacer cuelgan balones a su delantero centro», finaliza.