La selección española de rugby arrolla a Alemania y se queda a una victoria de clasificarse para el Mundial

La selección española de rugby ha arrollado este domingo a Alemania (84-10), en lo que supuso la mayor diferencia en la historia de los 22 enfrentamientos entre ambos, y se sitúa a tan solo una victoria de clasificarse para un Mundial 20 años después.

El Central de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se preparó para un encuentro histórico, con el rey Felipe VI en la tribuna, al que asistieron 15.800 personas, según la Federación Española de Rugby (FER), y que pudieron disfrutar desde el principio de un gran partido.

SM el Rey Felipe VI se une al #XVdelLeon tras la contundente victoria contra Alemania 🏉 Ya solo queda ganar en Bélgica para estar en Japón 2019 🏆 #VamosLeones 💪 pic.twitter.com/BOqEy5c09i — España Rugby (@ferugby) 11 de marzo de 2018

La primera parte fue un paseo triunfal para el equipo dirigido por Santiago Santos. El 'XV del León' pasó por encima de un conjunto germano que se vio superado desde el primer minuto por la intensidad de los locales.

Con Mathieu Peluchón liderando el ataque de la selección española consiguieron los dos primeros golpes de castigo, en el minuto dos y siete respectivamente, y no hubo que esperar mucho para ver el primer ensayo del encuentro. En el minuto 12 fue Pierre Barthere quien sumó, con una gran carrera por la derecha, cinco puntos a un marcador que, tras la transformación de Peluchón, lucía un 13-0 que convirtió El Central de la UCM en una fiesta para los más de 15.000 aficionados que se dieron cita este domingo para apoyar a España.

Una ventaja que no hizo bajar los brazos a los de Santiago Santos y sumaron un ensayo más de Contardi, en el minuto 16, y la posterior transformación de Peluchon para aumentar la distancia (20-0, m.17).

Pasados nueve minutos llegó el primer ensayo de castigo del encuentro tras una melé en la que España se impuso, sumando así siete puntos más a su casillero. Además, la ventaja fue mayor ya que el alemán Duwe fue amonestado y tuvo que estar fuera del terreno de juego durante diez minutos (27-0, m.26). La distancia aumentó hasta los 39 puntos al final de la primera mitad gracias a un ensayo de Bonán en el minuto 28, otro de Álvarez en el 32 y la posterior transformación de Peluchón.

En los últimos minutos del partido se produjo la acción más peligrosa, y la única, de Alemania en una melé cercana a la línea de ensayo que España supo defender a la perfección y recuperó el balón para mantener intacto su casillero antes de marcharse a los vestuarios.

Un 53-0 histórico

Tras el descanso, la situación no cambió a pesar de las variaciones de Santiago Santos en la primera línea. 'Los Leones' lograron un ensayo de Gibouin en el minuto 40 y otro de Aníbal Bonán, en el 50, con la correspondiente transformación de Peluchón en ambos con lo que el luminoso reflejó un 53-0 histórico.

La mayor victoria de España en toda la historia sobre Alemania fue 50-0 en 1986 y este dato quedó superado a pesar de que el conjunto germano redujo diferencias en el minuto 52 de partido con un punta pie de castigo de Daniel Koch (53-3) que inauguró la cuenta de los visitantes. Algo a lo que no tardó en contestar España con un ensayo de Rouet y la transformación de un Peluchón que fue el mejor de un encuentro en el que tan solo falló una de estas acciones (60-3, m.54).

Para ver el primer ensayo de Alemania hubo que esperar 59 minutos, lo que demuestra el gran partido, también en defensa, del 'XV del León'. Llegó de las manos de Zinzan Hees y la transformación de Koch puso el 60-10 en el 62 de partido. Volvieron así los 50 puntos de diferencia entre ambas selecciones aunque España no tardó en volver a ampliarla. Aníbal Bonán sumó su tercer ensayo en el minuto 64 que al no tener transformación, ya sin Peluchón en el campo,aumentó el luminoso a 65-10. Una acción que no se repitió cinco minutos después ya que Bradley Dean Linklater consiguió transformar el ensayo de Fernando López para establecer el 72-10.





En los últimos compases del partido apareció la lluvia en El Central de la UCM, pero la afición se mantuvo firme para ver cómo finalizaba un encuentro histórico para España con el que está a tan solo una victoria de clasificarse para el Mundial de Japón de 2019.

El partido lo cerró un ensayo de Sebastien Ascarat (77-10, m.76) y otro del español Linklater con transformación incluida en la última acción tras el que el sol volvió a hacer acto de presencia para ver como 'Los Leones' cerraron el penúltimo encuentro de clasificación con una victoria (84-10).

El broche contra Bélgica, última clasificada

Tras el pitido final, la afición invadió el campo y el rey Felipe VI bajó al terreno de juego para felicitar a 'Los Leones' en el corro que estos formaron mientras celebraban el triunfo. El siguiente y último paso será el próximo domingo 18 de marzo en Bruselas frente a Bélgica, última clasificada del grupo. Si España logra vencer volverá a un Mundial de Rugby 20 años después.