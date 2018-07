Los selfies de Rakitic y Modric con un nazi empañan la fiesta de Croacia

Pese a perder la final del campeonato del Mundo ante Francia, los futbolistas de la selección de Croacia fueron recibidos como auténticos héroes. Sus conciudadanos entendieron que el resultado final era lo de menos, que lo que importaba era el esfuerzo previo y el haber situado al país en el epicentro mundial por unos días. Por eso, llenaron las calles de Zagreb para celebrar un subcampeonato histórico. Croacia era una fiesta.

This is (fascist?) Luka Modrić @lukamodric10 with #fascist "entertainer" Marko Perković Thompson, who glorifies the #Holocaust in his fascist chants. The #CRO #Croatian team insisted to celebrate #WorldCup success with the fascist scum.

