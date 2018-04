Semedo volverá a pedir la libertad condicional con pago de fianza

Ruben Semedo, futbolista del Villarreal CF en prisión provisional desde febrero por presuntos delitos como homicidio en grado de tentativa y secuestro, volverá a pedir la libertad condicional con el pago de una fianza y tanto su abogado como su madre aseguraron este martes que es inocente.

Jorge Albertini, abogado del jugador, explicó que, tras haber llegado en Valencia a un acuerdo extrajudicial para que las tres personas que le denunciaron por delitos leves de otra denuncia anterior se retiraran como acusación, volverán a solicitar la libertad bajo fianza dado que uno de los argumentos con los que se había denegado eran las causas pendientes.

"Sí, indudablemente (la vamos a pedir)", señaló el letrado, que admitió que a esta petición ayuda el hecho de que "no tenga causas pendientes".

"Ya está en trámite el recurso por el que solicitamos la libertad, proponiendo el pago de una fianza, la retirada del pasaporte y que vaya a firmar cuantas veces sea necesario al juzgado para acreditar que nunca va a evadir la acción de la justicia. Nunca lo ha hecho", apuntó antes de recordar que Semedo tiene casa, familia y una hija.

ACUERDO PREVIO PAGO // Respecto al acuerdo alcanzado este martes, admitió que ha habido una compensación económica al denunciante. "Sí, pero más allá lo que ha habido ha sido aclarar las discrepancias sobre lo ocurrido y que ambas partes se sientan satisfechas con el resultado del acuerdo", expuso.

Sobre la otra causa que le mantiene en prisión dijo que "se le acusa con hechos infundados", apuntó que la denuncia le llega por su condición de personaje público y "porque saben que es la persona que puede solventar, que puede pagar, algún tipo de indemnización".

"Rubén no ha sido el autor de esos hechos. Hay una serie de imprecisiones y públicamente ya se le ha condenado. ¿Por qué tenemos que dar por cierto lo que declaran unas personas? Todo testimonio debe estar corroborado mediante un elemento objetivo", recordó antes de criticar su ingreso en prisión.

"Por una mera declaración mi cliente está en prisión provisional desde hace tres meses y el club al que ha representado de manera ejemplar le ha suspendido de salario. Ya se le da por condenado y nadie valora que solo la declaración no puede ser una prueba válida", añadió.

El abogado aseguró que al denunciante Semedo le ha denunciado a su vez por estafa y que aquel se inventó "una historia novelesca".

"¿Qué necesidad tiene mi cliente de atar, golpear y robar a una persona por cinco mil euros? ¿En serio que por cinco mil euros va a actuar como un vulgar delincuente, como el jefe de una organización criminal? No es cierto", afirmó.

PARA LA MADRE, SEMEDO ES "VÍCTIMA DE UNA ESTAFA" // Adelaida Gonçalves, madre de Semedo, insistió en que su hijo "fue víctima de una gran estafa" y desconoce "por qué todos le condenan", y resaltó que en su posición "no tiene sentido" que hubiera protagonizado los hechos de los que le acusan.

"¿No merece crédito? ¿Por qué todo el mundo le ha condenado? No tienen ninguna prueba. Rubén no hizo eso. ¿Por qué tienen que dudar de su inocencia? Que le den una oportunidad para probar su inocencia porque lo es, no es culpable", señaló.

Entre lágrimas, dijo que su hijo "está sufriendo mucho, está desesperado, es inaceptable porque no hizo nada para estar en esta situación".

"No puede entrenarse y lo que más le gusta es jugar y estar con la familia y le prohíben hacerlo. Es muy difícil aceptarlo para mí y para él. Cada día que pasa está más desesperado", apuntó.