Las sensaciones de Manu Calleja antes del decisivo Castellón-Olímpic

Manu Calleja ha vuelto a dejar una ristra de titulares en la rueda de prensa previa al Castellón-Olímpic de este domingo (18.00 horas), en Castalia, donde los albinegros necesitan sumar al menos un punto para sellar su tercera presencia consecutiva en la fase de ascenso a Segunda B.

Aquí sus principales frases:

¿Cómo ve el partido? "Es el desembarco de Normandía, el dia D y la hora H, es la guerra. La necesidad agudiza el ingenio, y aquí tenemos mucha necesidad. Tenemos que dejar todo en el campo, hacer un partido de 10. El nivel de intensidad y concentración tiene que ser del 200%, hacer las cosas que estamos haciendo en casa".

El estado de la plantilla: "Esta semana paramos un poco a Ximo Forner y Enrique, que estaban sobrecargados, fruto de los minutos acumulados. Van a estar todos, incluido Marenyà".

La defensa del vestuario: "De la plantilla solo puedo hablar bien. Una plantilla a la que, en los últimos días, no se la está tratando bien. Son los tíos más honrados que he entrenado nunca: no me iré siendo mejor entrenador, porque me siento frustrado al no haber podido entrenar como yo quiero, pero sí me iré siendo mejor persona gracias a ellos".

La puesta en escena: "Hay que ponerse por delante en el marcador e ir a por el segundo, porque especular con el resultado nos puede llevar a la derrota, seguro. Atacar y atacar. Si en el primer tramo del partido marcamos, el equipo se quitará un peso. Si dejamos que el partido avance mucho, empezarán las dudas y a estos futbolistas, con la carga emocional que arrastran, les puede pesar".

La planificación de los play-off: "Si te digo que no he mirado las clasificaciones de los otros grupos, miento. He echado un vistazo a otros grupos, para ver qué personas conoces en esas comunidades, por sí te pueden echar una mano con la información de los posibles rivales. Eso es positivo, porque me da el convencimiento de que vamos a ganar el domingo".