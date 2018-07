Sergi Roberto: "Pensaba que estaría en el Mundial"

Sergi Roberto fue una de las sorpresas de la lista de Julen Lopetegui para el Mundial. Su ausencia en la convocatoria sorprendió a todo el mundo, incluso a él. En la rueda de prensa anterior al partido que los azulgrana disputarán ante la Roma dentro de la Copa Internacional de Campeones, el canterano del Barcelona ha hablado por primera vez sobre su no convocatoria para Rusia 2018.

"Sinceramente pensaba que sí estaría en el Mundial, pero al final no me quedó más remedio que disfrutar de las vacaciones y verlo por la tele", comentó el de Reus acerca de la decisión del seleccionador Julen Lopetegui de no incluirlo entre los 23 elegidos. Su decepción entonces fue real. De hecho, instantes después de conocer la lista, Sergi Roberto colgó una fotografía en Twitter dejando ver que ya estaba de vacaciones y prosiguió con un tuit de la UEFA en el que se le nombraba mejor defensa de La Liga y un icono indicando desconcierto. La llegada de Luis Enrique le hace soñar con la selección otra vez.

"Ahora hay seleccionador nuevo y espero tener otra oportunidad, pero primero tengo que centrarme en el Barça", subrayó el defensa azulgrana mientras recordaba la importancia que ha tenido el nuevo técnico de La Roja en su carrera deportiva. "Para mí Luis fue muy importante, tanto en la etapa del Barça B, que me hizo debutar desde el juvenil, como en el primer equipo, donde me consolidé, aun no siendo mi posición".

Primero, el Barça

Con la ilusión por formar parte del combinado nacional recuperada, Sergi Roberto sabe que debe concentrarse en su equipo para ganar méritos. Por eso, vive centrado en trabajar para el Barcelona. "Yo me centro en mi equipo y si al final llega la llamada de Luis, estaré muy contento, pero sabiendo que todo depende de cómo me vayan las cosas en el Barça", valoró.

Además, reiteró su polivalencia sobre el terreno de juego y asumió su responsabilidad como uno de los más "veteranos" de la plantilla. "En la pretemporada pasada jugué en el medio campo, en el primer partido de Liga también, pero luego ocupé la posición de lateral. A mi me da igual. Quiero estar dentro del campo donde me lo paso bien, disfruto y ayudo al equipo", explicó.

El azulgrana también habló del equipo y las buenas sensaciones que están dejando los jugadores de la cantera. Y, preguntado por la ausencia de las grandes estrellas, no dudó en responder que están en Estados Unidos para "hacer disfrutar a la gente, pero también para prepararnos para lo que viene en la nueva pretemporada". A él, de momento, la puesta a punto no le está yendo nada mal. Se ha convertido en uno de los pilares del conjunto de Valverde y realizó una destacada actuación como pivote ante el Tottenham.