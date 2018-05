Sergio García asciende un puesto en el ránking

GOLF 3 Sergio García, pese a no jugar el pasado fin de semana, ha subido un puesto en la clasificación mundial de golf y se ha situado 14º. El borriolense, que no volverá a competir hasta mediados de junio —del 14 al 17 afrontará el segundo major de la temporada, el US Open—, marcha esta semana con 4,99 puntos de media, muy lejos del líder, que es el estadounidense Justin Thomas (9,09). Jon Rahm, por su parte, es cuarto (7,91). r.d.