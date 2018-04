Sergio García busca una mejoría en el Zurich

GOLF 3 Sergio García, que no ha podido pasar el corte en sus dos últimos torneos disputados (Masters de Augusta y Valero Texas Open), tratará de mejorar en el Zurich Classic of New Orleans, que se celebra en el TPC Louisiana. El borriolense, pese a estos últimos resultados, se muestra muy confiado y parte como uno de los favoritos al título. r.d.