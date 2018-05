Sergio García, 'reclamo' del European Tour para promover el golf a escala mundial

Sergio García ejerció de anfitrión de la segunda edición de Inside the Ropes, una iniciativa promovida por el European Tour que reúne a los máximos exponentes del circuito con figuras destacadas del entorno empresarial. En estos actos, cuya primera edición contó con Rory McIlroy, Paul McGinley y Graeme McDowell en Dublín, los invitados disponen de la oportunidad única de conocer el punto de vista de las estrellas del European Tour de una manera cercana y accesible.

Además de conocer los pormenores y anécdotas más interesantes de su trayectoria deportiva y vital, los invitados tuvieron la ocasión de escuchar la opinión de Sergio García sobre la actualidad golfística, profundizar en las inquietudes de un jugador de la élite mundial e incluso formularle las preguntas que consideraron pertinentes.

El de Borriol contestó con franqueza y amabilidad sin eludir ninguna cuestión, y junto a José María Zamora, director de torneos del European Tour, y Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama, explicó lo importante que es para España contar con un torneo de la talla del Andalucía Valderrama Masters y lo necesario que es el apoyo de las principales empresas de nuestro país, además de hablarles de las actividades de la Fundación Sergio García y de su relación con el torneo.

De hecho, Sergio lleva muy dentro las victorias conseguidas en el Real Club Valderrama. “Cada victoria es especial y te aporta algo diferente. Ganar en España es mucho más bonito: el Open de España en 2002 en Gran Canaria y el Castelló Masters en 2008 y 2011 en mi club fueron muy especiales. Pero las victorias que más me han “tocado” han sido las del Andalucía Valderrama Masters en 2011 y 2017 por varias razones: siempre he tenido una relación buenísima con Valderrama y he entrenado muchas veces antes del Masters y del Open Británico; la primera fue antes de que nos dejase Jaime Ortiz-Patiño, que nos tenía mucho cariño a mí y a mi familia; y, sobre todo, había estado tantas veces cerca de ganar ¡hasta que por fin lo conseguí!”.

HABLA DE SU FUNDACIÓN // A continuación, profundizó en la relación entre el torneo y su Fundación. “El año pasado también tuvo un especial significado al estar involucrada mi Fundación. Gracias a lo que recaudamos en el Andalucía Valderrama Masters pudimos contribuir a la financiación de una sala de rayos X en la zona infantil del Hospital La Paz. En 2016, entregamos la recaudación del Open de España, que también se jugó en Valderrama, a la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón para un piso para familiares y pacientes”.

El golf es una magnífica plataforma de patrocinios y así lo entienden las multinacionales que apuestan por este deporte. La cercanía a los jugadores (ya sea durante los Pro-Ams o incluso en las propias vueltas de competición) no tiene parangón en otros deportes y sirve para estrechar relaciones duraderas con los patrocinadores y establecer vínculos especiales con el público.

“Nosotros queremos mantener una relación duradera con los patrocinadores y con algunos llevo 19 años, desde que me hice profesional. No pretendemos firmar un contrato de tres años y adiós. Nos hacemos favores mutuamente y la relación es de amistad. Los Pro-Am, para nosotros, no son simplemente un día de entrenamiento, tenemos la posibilidad de conocer a gente interesante y entablar relaciones. Los miércoles son importantes”.