Sergio García, sin opciones en The Players

GOLF3 El borriolense Sergio García se mantiene alejado del líder del torneo The Players (Ponte Vedra Beach, EEUU) y no podrá levantar el ‘quinto grande’. Al cierre de esta edición, el jugador de Borriol se encontraba 33º clasificado (-5) a once golpes del americano Webb Simpson, actual líder y favorito para hacerse con el título del torneo. R.D.