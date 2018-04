«Siempre hay esperanza y pasa por ganar al Villarreal»

El técnico del Málaga, José González, dijo ayer que «siempre existe la esperanza» de la permanencia y que el equipo «no va a cesar en el empeño», pero que «todo pasa por vencer ante el Villarreal» hoy en La Rosaleda y que para eso han «trabajado toda la semana».

El técnico gaditano destacó del rival en rueda de prensa que «es el quinto por arriba» pero que el Málaga sigue con su «Champions particular en casa». «Si no le marcas, es difícil ganarle, ya que ellos no necesitan demasiado para hacer un gol. Nosotros concedemos poco en casa y tenemos que hacer gol, es lo que nos está faltando ahora porque sí estamos mostrando una buena solidez defensiva, por eso llevamos toda la semana entrenando el ataque», relató José González.