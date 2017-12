Una sirenita de récord

Hace apenas tres semanas se convirtió en una de la reinas del Campeonato de España, al colgarse 10 medallas (nueve de oro y una de plata) y batir el récord de España de los 50 libre (24.52 segundos). Fue precisamente este hito el que le permitió ser convocada con la Roja para tomar parte en el Campeonato de Europa, en el que Lidón Muñoz ha vuelto a hacer de las suyas y pese a ser su primera presencia internacional —sin contar los Juegos del Mediterráneo del 2013 en Mersin («no tiene nada que ver una competición con la otra. La puesta en escena de un Europeo lo supera con creces», admite)— no se ha visto superada por las circunstancias y ha rendido mejor de lo que esperaba. «Fui con la idea de hacerlo lo mejor posible y de aprender, pero en mi debut mejoré mi marca en los 100 libre (53.57 segundos) y a partir de ahí tuve un subidón de adrenalina».

Y la consecuencia de esta explosión de júbilo no fue otra que mejorar también su registro en los 200 libre (1.56.67 minutos) y en los 50 libre (24.43 segundos), prueba en la que tenía la plusmarca nacional, por lo que batió su propio récord. «Para nada me imaginé que podía lograr estos tiempos antes del Europeo, aunque era consciente de que llegaba en un buen momento de forma. Estoy muy contenta porque me ha salido un campeonato espectacular, ya que además he estado en dos semifinales (50 y 100 libre) y en una final (200 libre)», argumenta la castellonense.

Pero uno de sus objetivos, además de obtener buenos resultados, era adquirir una nueva experiencia en su carrera a modo de aprendizaje. Y en este aspecto también considera que le han ido bien las cosas. «Me he fijado en cada detalle, porque gestionar las emociones es muy importante en este tipo de competiciones. Salgo reforzada en muchos aspectos, porque también he podido convivir unos días con un grupo de personas maravilloso», admite. Entre estas se encuentra Jessica Vall, compañera en el CN Sant Andreu y que se ha colgado dos medallas: «Me ha ayudado mucho y he podido observar como se compite con la máxima presión, ya que ella la tenía y la ha sabido superar con valentía».

Nuevo reto inminente

Lidón Muñoz regresó ayer desde Copenhague —atendió a Mediterráneo desde el aeropuerto danés antes de embarcar—, pero una vez llegó a Barcelona ya cambió el chip para comenzar a preparar su nuevo reto, que está a la vuelta de la esquina, puesto que este mismo jueves —y hasta el sábado— se disputa la Copa de España de Clubs en las diferentes categorías. Y la castellonense buscará repetir el título de la última edición en la División de Honor con el CN Sant Andreu, que además es el anfitrión del campeonato.

Tras esta cita, en la que participará en las mismas pruebas que en el Europeo (20, 100 y 200 libre) más los 50 mariposa, la nadadora provincial centrará ya su objetivo en el Campeonato de España Open, que será en Málaga del 7 al 11 de abril: «Me gustaría aprovechar el tirón de mi debut para seguir estando con la selección, pero tengo que hacer la mínima». Y en la capital de la Costa del Sol es donde tiene la oportunidad de sellar su billete para el Campeonato de Europa (P50m) de Glasgow, del 3 al 9 de agosto.