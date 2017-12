Los Spurs de Pau Gasol endosan a los Grizzlies de Marc su décima derrota consecutiva

Los Memphis Grizzlies siguen en caída libre en la NBA. El calvario de las derrotas continúa. Ahora son ya 10 consecutivas. La última fue inflligida por los San Antonio Spurs de Pau Gasol. Su hermano Marc hizo un buen partido, pero no le alcanzó el esfuerzo. Al final, 79-95 y la sensación de que no hay forma de revertir tan negativa dinámica.

El mediano de los hermanos Gasol disputó 34 minutos y consiguió 16 puntos, 13 rebotes, incluidos 10 defensivos, y dio cuatro asistencias, además de recuperar dos balones, perder otros dos, puso un tapón y cometió tres faltas personales. Pero Gasol no estuvo inspirado en el juego ofensivo al anotar 6 de 16 tiros de campo, acertó 1-1 de triples y 3 de 4 desde la línea de personal.

"Lo que más me molesta es cómo nos relajamos al final del partido, especialmente en el lado defensivo", declaró al concluir el encuentro Marc. "Entiendo cuando las cosas no te salen bien en el ataque. Puedes tener un bajón mentalmente, pero la defensa no tiene excusa".

Eso fue lo que hizo su hermano Pau, que jugó 29 minutos como titular de los Spurs, y aunque solo consiguió ocho puntos al anotar 2 de 6 tiros de campo, falló un intento de triple, e hizo buenos 4 de 6 tiros de personal, su labor defensiva, como la del resto del equipo fue muy buena.

El pasado miércoles los Spurs ganaron también a Memphis, esta vez en San Antonio, por 104-95. Ese fue el debut del nuevo entrenador el equipo bajo la dirección de su nuevo entrenador J.B. Bickerstaff, que tomó el lugar de David Fizdale, despedido el lunes.