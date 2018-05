Stephen Curry y LeBron James conducen a los Warriors y a los Cavaliers hacia la victoria

Stephen Curry tuvo un regreso triunfal y decisivo al aportar 28 puntos como reserva que permitieron a su equipo de los Warriors de Golden State vencer por 121-116 a los Pelicans de Nueva Orleans en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 2-0 a mejor de siete.

Curry, que habían estado casi seis semanas fuera de competición debido a una lesión que sufrió en la rodilla izquierda, no mostró para nada la falta de acción ni tampoco el salir de reserva al convertirse de inmediato en el mejor los Warriors. Jugó 27 minutos, anotó 8 de 15 tiros de campo, incluidos 5 de 10 triples, y 7-7 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes defensivos, repartió dos asistencias, recuperó tres balones, perdió seis y le señalaron dos faltas personales.

"Me he sentido muy a gusto en el campo, feliz del recibimiento que he tenido por parte de los aficionados y sobre todo por el triunfo importante que hemos logrado", declaró Curry al concluir el partido, que se jugó en el Oracle Arena de Oakland.

Decisión en el tiempo extra

LeBron James, por su parte, volvió a ser la gran figura de los Cavaliers de Cleveland al aportar un triple doble de 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes con el que los ayudó a ganar a domicilio en la prórroga 112-113 a los Raptors de Toronto en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Este.

Junto a James, el escolta J.R.Smith también encontró su mejor inspiración encestadora y logró 20 puntos que ayudaron a la victoria de los Cavaliers (0-1) que ahora tienen la ventaja de campo en la serie al mejor de siete partidos. José Manuel Calderón siguió sin tener ningún minuto con los Cavaliers por decisión del entrenador Tyronn Lue.

Por el lado de los Raptors Serge Ibaka siguió sin ser factor ganador y en los 29 minutos que jugó como titular aportó 9 puntos tras anotar 3 de 8 tiros de campo, falló los tres intentos de triple, y acertó 3-3 desde la línea de personal.