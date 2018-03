Stoll, nuevo fichaje del Tecnyconta: "Soy un ganador"

El nuevo jugador del Tecnyconta Zaragoza, Paul Stoll, ha señalado hoy en su presentación que se considera "un ganador" y que intentará ayudar al equipo en lo que necesite.

"Tengo que hablar con el entrenador y los jugadores para saber mi papel en el equipo pero llego para intentar ganar y para lo que me pidan", ha destacado el base norteamericano con pasaporte mexicano.

Stoll, que es internacional absoluto con México, ha explicado que es un jugador que puede tirar, al que le gusta pasar el balón y buscar a sus compañeros y que tiene "piernas frescas" para defender.

Igualmente ha indicado que físicamente se encuentra muy bien ya que en febrero jugó dos partidos con México.

Stoll ha comentado que nunca ha jugado en la ACB pero que está muy contento de tener la oportunidad de hacerlo ahora: "estoy listo para jugar y me gustaría hacerlo ya el domingo. El baloncesto es mi vida. Siempre he trabajado cada día para el baloncesto porque me encanta jugar, es mi pasión junto a Dios y mi familia".

Stoll ha señalado que si se puede le gusta dar espectáculo sobre la cancha pero que ganar es "lo más importante" porque "nadie quiere perder".

El jugador nacido en Lansing (Michigan) ha explicado que antes de recalar en el Tecnyconta Zaragoza ha hablado con el también base Quino Colom, que militó en el equipo aragonés y del que fue compañero la pasada temporada en el Unics Kazan, que le ha dado buenas referencias.

"Es muy amigo mío. Jugué con él la temporada pasada y me cae muy bien. Me dijo que en el club eran muy buena gente y que la afición, la 'marea roja' es muy numerosa y apoya al equipo", ha desvelado el nuevo director de juego del conjunto maño.

Paul Stoll ha apuntado que conoce la Liga ACB, a algunos jugadores, especialmente a sus compatriota Gustavo Ayón, Francisco Cruz y al técnico de la selección mexicana Sergio Valdeolmillos, y que a través de Internet ha visto partidos de la competición, así como de los equipos que disputan torneos europeos.

Stoll, que cubrirá el puesto de Bo McCalebb, que renunció recientemente al contrato con el Tecnyconta Zaragoza por motivos personales, ha indicado que puede jugar también en la posición de escolta pero ha bromeado diciendo que hay "un buen tirador en el puesto de dos", en referencia al estadounidense Gary Neal.