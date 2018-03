El Submarino hace efectiva la opción de compra por Roger Martínez

El colombiano Roger Martínez se ha convertido en el primer fichaje del Villarreal 2018/2019, después de que el club amarillo haya hecho efectiva la opción de compra acordada con el Jiangsu Suning el pasado mes de enero y que estaría cifrada en unos 14 millones de euros. La entidad que preside Fernando Roig pactó unas condiciones, más que asequibles, a cumplir por el internacional cafetero para convertir en obligatoria la opción de contratación, en vistas al fuerte interés de la secretaría técnica por atar a un futbolista que, como confirmó el consejero delegado Roig Negueroles el pasado mes de enero, estaba siendo seguido por el Villarreal desde algunas temporadas atrás.

Aunque el club no ha desvelado esas condiciones, salta a la vista que no eran complicadas de superar por Roger Martínez, que no ha tenido demasiado protagonismo a las órdenes de Calleja desde que se incorporó a la plantilla amarilla. El colombiano debutó en el encuentro de Copa del Rey ante el Getafe del 10 de enero, tras apenas dos entrenamientos con sus nuevos compañeros.

En la Liga, Roger solo ha dispuesto de 175 minutos repartidos en cinco encuentros, solo dos como titular —en las derrotas ante el Alavés y el Eibar durante el bache del mes de febrero—. El futbolista sudamericano no tuvo opciones en la eliminatoria de Europa League ante el Lyón. Y tampoco ha aportado ningún gol al Submarino. En resumen, 195 minutos como amarillo en los casi cuatro meses de estancia en el club.

CONFIANZA EN EL JUGADOR

Sin embargo, las pobres cifras de esta temporada no preocupan en el Villarreal, que ve a Roger más como una apuesta a largo plazo que de rendimiento inmediato, algo que ya se presumía complicado tras su aterrizaje en la Ciudad Deportiva una vez acabada la competición en la Superliga china, con dos meses sin participar en competiciones oficiales y sin una pretemporada en condiciones. Una vez conseguida la desvinculación del Jiangsu Suning (con el que anotó 18 tantos en el año y medio de estancia en la Superliga china), el Villarreal deberá negociar ahora el nuevo contrato del colombiano, que por su edad (23 años) apunta a un compromiso de larga duración.

Así, el Submarino ya tiene para la próxima campaña a tres delanteros con contrato en vigor —el propio Roger, Sansone y Ünal— a la espera de calibrar las opciones de afrontar el fichaje de Bacca, pendiente de una rebaja en las pretensiones de un Milan que le tasó en 14 millones de euros.