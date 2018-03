Suerte dispar para España en el sorteo

España tendrá un arranque dispar en los Europeos de waterpolo que se celebrarán en Barcelona del 14 al 28 de julio. Según el sorteo celebrado este miércoles, la selección masculina se las verá con Malta en el primer partido del grupo B, mientras que el combinado femenino de Miki Oca tendrá un difícil debut frente a Hungría en las Piscinas Picornell de Montjuïc, que será el escenario del campeonato.

Los hombres de David Martín han caído en el grupo B, completado por Malta, Montenegro y Francia y su primer partido será frente a la selección maltesa. Pese a no ser un rival de entidad, en el equipo no se confían. "No debutamos contra un rival de entidad, pero es muy importante empezar bien", indica el portero Dani López Pinedo. El hecho de jugar el campeonato en casa puede servir de motivación al conjunto, pero nada más lejos de la realidad: "Jugar en casa te da una presión extra. Además hay que recordar que esta competición es la más difícil del mundo", subraya el técnico, David Martín.

La selección femenina ha corrido peor suerte. Ha caído encuadrada en el grupo B junto a Serbia, Rusia, Hungría, Turquía y Alemania, siendo su primer partido frente a Hungría, actual campeona de Europa. "El equipo hubiera preferido un inicio más fácil, aunque siempre que hemos tenido comienzos así hemos tenido buenos resultados", explica su capitana, Anni Espar. Unido a esto, el entrenador Miki Oca remarca la manera que tiene su equipo de competir aunque admite que "será muy complicado".

Los grupos



TORNEO MASCULINO

Grupo A: Alemania, Georgia, Italia, Hungría.

Grupo B: Montenegro, Malta, Francia, España.

Grupo C: Croacia, Turquía, Holanda, Grecia.

Grupo D: Rusia, Serbia, Eslovaquia, Rumanía.

TORNEO FEMENINO

Grupo A: Israel, Holanda, Francia, Grecia, Croacia, Italia.

Grupo B: Serbia, Rusia, Hungría, España, Turquía, Alemania.