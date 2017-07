Superado el #Objectiu7000

Ya son 7.307 centuriones. Una cifra que cuando se presentó la campaña de abonos, allá por el 27 de junio en un acto celebrado en la plaza Mayor, casi nadie pensaba que se podía llegar. En un primer momento, los nuevos gestores, encabezados por el presidente, Vicente Montesinos, y el director general, Jordi Bruixola, calcularon que se podría llegar a los 5.000 abonados si todo iba bien, pero viendo la respuesta de los aficionados durante los primeros días y cómo iban creciendo las cifras, no pasó mucho tiempo para poner en marcha por parte del club el #Objectiu7000.

Un cantidad que se superó ayer, precisamente cuando restaban tres días para cumplirse el primer mes de campaña, ya que esta se puso en marcha el 28 de junio, y después de quedarse a apenas 99 abonos de los 7.000 el lunes, puesto que al final de la jornada se llegó a los 6.901.

El cambio de poder en el club albinegro ha sido decisivo para que se alcancen cifras nada habituales en Tercera División. Los seguidores se habían cansado de la gestión de David Cruz, con la que la entidad parecía abocada a lo peor y se había hartado de pedir un cambio. Este se ha producido y han demostrado que estaban deseosos de que se produjera, y lo han hecho acudiendo en masa a Castalia para sacarse el abono para una temporada en la que esperan que se consiga el ansiado regreso a Segunda División B.

12.700, récord de Tercera / Una vez alcanzada —y superada— la cifra de 7.000 abonados, desde el club ya no vuelven a ponerse ninguna marca con la que enganchar a los aficionados. Están convencidos de que esta continuará creciendo en los próximos días, pero no será nada sencillo llegar a la cantidad que hasta la fecha es el récord en Tercera División y que tiene el Oviedo desde el 2005 con la friolera de 12.700 abonados. Acercarse parece una utopía, porque son números que muchos clubs no consiguen ni militando en categorías superiores.

Precisamente, con los 7.307 pases retirados, el Castellón es, y de lejos, el club de Tercera División con más abonados para la próxima temporada, pero también supera a todos los equipos que conforman los cuatro grupos de Segunda División B, a excepción de los filiales si a estos se les contabiliza la cantidad del primer equipo. En Segunda División A, el actual número de socios también se situaría entre los primeros de la categoría de plata, lo que viene a demostrar el gran impacto que ha generado la campaña de abonos en la capital de la Plana.

hasta el 31 de julio / Aunque la campaña se mantendrá durante las próximas semanas, los precios actuales —son los de la promoción inicial— serán los mismos hasta el próximo lunes, 31 de julio, que será el último día en el que se aplicarán los descuentos. A partir del 1 de agosto, aquellos que decidan retirar su pase para la próxima campaña deberán abonar ya las cantidades de 100 euros (gol bajo, gol alto y preferencia), 200 (tribuna), 300 (tribuna VIP) y 400 (palco VIP), puesto que los palcos de empresa están ya totalmente agotados.

Lo que si está claro es que con la cantidad de abonados que está consiguiendo el Castellón esta temporada, las gradas del estadio Castalia serán un hervidero todos los partidos, por lo que los rivales se deberían sentir atenazados ante el ambiente de las gradas. Esto debe ser un punto a favor de los pupilos de Frank Castelló, aunque todavía se desconoce si el estreno como local se producirá el 20 de agosto (primera jornada) o el 27 de agosto (segunda jornada), puesto que el calendario todavía no ha salido.