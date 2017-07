Talento de la terreta en Vila-real

Pablo Fornals rubricó con el acto de presentación como nuevo jugador del Villarreal un día intenso. Doble entrenamiento, revisión médica y como colofón, darse a conocer a la afición del Submarino. Unas horas de mucha actividad, como las que ha vivido en las últimas jornadas, puesto que la operación que le ha llevado de regreso a Vila-real —jugó cinco temporadas en la cantera grogueta en sus inicios, antes de pasar por el Castellón y el Málaga— se ha producido con una celeridad poco habitual.

El Villarreal quería a Pablo Fornals y Pablo Fornals deseaba jugar en el Villarreal, dos conceptos que han ayudado a que todo haya sido tan rápido. «Estaba con el Málaga en Holanda y en pocas horas he llegado a Vila-real. Vuelvo a casa y estoy muy contento de ello, puesto que además ha sido posible al gran esfuerzo que ha hecho el Villarreal. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida», comentó el nuevo centrocampista del Submarino, quien estuvo acompañado por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. «Sabemos que tenías muchas ganas de venir y que has hecho un gran esfuerzo. Bienvenido y buen futuro», indicó el directivo del club.

Para ese momento, el castellonense ya había sido aclamado por los aficionados groguets que se desplazaron a la plaza Major para darle la bienvenida, un acto que el futbolista agradeció cuando tomó la palabra. Al finalizar la presentación, obsequió a los presentes con balones y bufandas del Villarreal, entre otros productos, para firmar también autógrafos a todos aquellos que ya quisieron llevarse un recuerdo a sus casas.

MUY AMBICIOSO

Fornals admitió que se sintió «muy arropado» por sus nuevos compañeros. «Me han recibido muy bien», señaló, pero además admitió que ya conocía a algunos de ellos de cuando estuvo en sus inicios y también a Pablo Ortells, secretario técnico y que fue entrenador suyo.

Pero el centrocampista tiene muy claro que ha venido a ganarse un puesto. «Voy a trabajar para convencer al míster que puedo jugar. Quiero adaptarme cuanto antes para ayudar al equipo a lograr éxitos. Creo que hay un grupo fantástico y que aspiramos a todo esta temporada».